コカ・コーラシステムは、基幹コーヒーブランド「ジョージア」において、すっきり飲みやすい「ジョージア」ならではのラテにキャラメルとバニラを組み合わせた、季節限定のフレーバーラテとなる新製品「ジョージア THE キャラメルウィズバニラ」を9月2日から発売する。

また、同日から、今春リニューアルした「ジョージア THE ラテ」「ジョージア THE ブラック」2種のホット専用製品を発売する。

「ジョージア」から日々の気分転換にもぴったりの季節限定フレーバーラテが登場する。



「ジョージア THE キャラメルウィズバニラ」

「ジョージア THE キャラメルウィズバニラ」は、日頃からラテを愛飲している人やスイーツ・デザートが好きな人に向けて、香り高いキャラメルとバニラのフレーバーを組み合わせたシーズナルラテとなっている。

コカ・コーラ独自のミルクブースト技術と、極深煎りコーヒー豆ドリップ抽出によって、こだわりのミルク感とコーヒーの豊かなコクがありながら、すっきりとした味わいのカフェラテをベースにしながら、キャラメルとバニラを合わせることで、一口飲むと豊かな風味と甘みが広がり、華やかな香りが楽しめる満足感のあるコーヒーに仕上げた。

仕事や勉強中、さらには秋の読書・家でのリラックスタイムなど、様々なシーンでのリフレッシュや水分補給として、「ジョージア THE キャラメルウィズバニラ」で贅沢な時間を過ごしてほしいという。

今春リニューアルした「ジョージア THE ラテ」「ジョージア THE ブラック」にホット専用製品が登場する。独自のアロマ技術と3温度帯抽出で、さらに香り高く飲みやすい味わいを実現した。コーヒー本来の味わいと飲みやすさの絶妙なバランスをホット製品でも楽しめる。

[小売価格]

ジョージア THE キャラメルウィズバニラ:169円

ジョージア THE ラテ ホット専用:148円

ジョージア THE ブラック ホット専用:138円

(すべて税別)

[発売日]9月2日(月)

日本コカ・コーラ=https://www.coca-cola.com/jp/ja