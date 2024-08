サンリオの人気キャラを使ったルーペとポストカードがモチーフのカプセルトイが2024年8月中旬から全国のカプセルトイ自販機コーナーに順次登場する。「サンリオキャラクターズ み〜つけた!キーホルダー」はアクリルの透明性を生かし、日常生活の中で小さなサンリオキャラを見つけたような遊びができる。「サンリオキャラクターズ ポストカードチャーム」は絵葉書風になっており、白い部分に文字を書いてプレゼントする、といった使い方も可能だ。

「サンリオキャラクターズ」はハローキティやシナモロール、クロミなどのサンリオのキャラクターが、各作品の枠を越えて集合するカテゴリー。キャラクターグッズなどで使用されることが多い。「サンリオキャラクターズ み〜つけた!キーホルダー」は、日常生活のなかにサンリオキャラクターズを発見したような気分になれる、ルーペをモチーフにしたカプセルトイ。ルーペ部分がクリアになっており、向こう側が透けて見え、出先でかざせば、キャラクターと一緒にお出かけしているような気分を味わえる。ボールチェーンがついているため持ち運びも快適。キャラクターごとに本体側面のカラーが異なるので、お持ちのバッグやポーチのアクセントとしてもおすすめだ。ラインナップは、シナモロール、マイメロディ、ハンギョドン、タキシードサム、ポチャッコ、あひるのペックル、けろけろけろっぴ、ザシキブタ、ポムポムプリン、バッドばつ丸の全10種。各全長約7センチ。「サンリオキャラクターズ ポストカードチャーム」は、どこか懐かしさを覚えるレトロな絵柄のポストカードをモチーフにしたかわいらしいチャーム。名前を書いてなまえプレートとして利用したり、メッセージを書いて贈り物に添えたりと、さまざまな用途で使用できる。両面キャラクターごとに異なるデザインがあしらわれており、本物のポストカードのように、つい集めたくなるアイテムだ。ラインナップは、ハローキティ、ハンギョドン、パティ&ジミー、タキシードサム、マロンクリーム、けろけろけろっぴ、ゴロピカドン、リトルツインスターズ、マイメロディ、バッドばつ丸の全10種。各全高約6センチ。日本ファンシー界の大手、サンリオの強みはその歴史の長さとキャラの多さにある。長年の展開で人気が落ちてきたキャラによって組まれたグループ「はぴだんぶい」(ポチャッコ、タキシードサム、けろけろけろっぴ、バッドばつ丸、ハンギョドン、あひるのペックル)が、名前通りのV字回復を果たして人気投票の「サンリオキャラクター大賞」上位常連となるなど、古参のキャラの復権もあり、その動向は目が離せない。特に「サンリオキャラクターズ」カテゴリーでは、現在の人気上位組ではないキャラもラインナップされることがある。今回で言えば、ザシキブタ、パティ&ジミー、マロンクリーム、ゴロピカドンなどは「これ知らない……」「うわ懐かしい!」と思う方もいるのではないだろうか。現在も流行の最先端でありながら、レトロなテイストも感じられるサンリオアイテム。様々なシチュエーションで楽しく使っていただきたい。(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651184