¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¡¢À©¸Â¥¨¥ê¥¢Å¹ÊÞ¤ÇÊ¶¼º¤Î¥Ï¥µ¥ß¡Ä¸«¤Ä¤«¤ë
¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤ÎÀ©¸Â¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÊ¶¼º¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥µ¥ß¤¬¡¢¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
U¥¿¡¼¥ó¥é¥Ã¥·¥å¤¬¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿17Æü¤Î¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¡£À©¸Â¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¥Ï¥µ¥ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¡¢¸áÁ°10»þÈ¾Á°¤«¤éÊÝ°Â¸¡ºº¤¬°ì»þÃæÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À©¸Â¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÎµÒ¤äÈô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÒ¤Ê¤É¤¬¡¢ÊÝ°Â¸¡ºº¤ò¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¿¤á¶õ¹ÁÆâ¤ÏÂçº®Íð¤Ë¡¼¡£¤³¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç36ÊØ¤¬·ç¹Ò¤·¤¿¤Û¤«¡¢201ÊØ¤ËÃÙ¤ì¤¬¤Ç¤Þ¤·¤¿¡£ËÌ³¤Æ»¥¨¥¢¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢18Æü¡¢Ê¶¼º¤·¤¿¥Ï¥µ¥ß¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥µ¥ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Å¹ÊÞ¤Ç18Æü¡¢¿¦°÷¤¬¥Ï¥µ¥ß¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ê¶¼º¤·¤¿¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½ºßÄ´ººÃæ¤Ç¤¹¡£