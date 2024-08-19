²ÃÀªÀî¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿°äÂÎ¤Ï·§ËÜ»Ô¤Î73ºÐÃËÀ Ž¢²Ö²ÐÂç²ñ¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯Ž£¤È³°½Ð¤·ÉÔÌÀ¤Ë
17Æü¤Ë·§ËÜ»Ô¤Î²ÃÀªÀî¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿°äÂÎ¤Ï¡¢·§ËÜ»Ô¤Î73ºÐ¤ÎÃËÀ¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï·§ËÜ»ÔÆî¶èÀî¿¬¤Î²ÃÀªÀî¤Ç¤¹¡£17Æü¸áÁ°7»þÈ¾º¢¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤«¤éŽ¢¹õ¤Ã¤Ý¤¤ÉþÁõ¤ò¤·¤¿¿Í¤¬Àî¤ËÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ëŽ£¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Î»ÊË¡²òË¶¤Î·ë²Ì¡¢·Ù»¡¤Ï19Æü¡¢°äÂÎ¤Ï·§ËÜ»ÔÆî¶èÇòÆ£¤Î¾åÅÄÍ³¹§¤µ¤ó(73)¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»à°ø¤ÏÅ®»à¤Ç¤·¤¿¡£
¾åÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢8·î15Æü¤ÎÌë¡¢¶á¤¯¤Î¿ÆÂ²¤Î²È¤Ç¼ò¤ò°û¤ó¤À¸å¡¢Ž¢²Ö²ÐÂç²ñ¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯Ž£¤È³°¤Ë½Ð¤¿¤Þ¤Þµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¿ÆÂ²¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¼ÔÆÏ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£