NCT DREAM、英語シングル「Rains in Heaven」予告イメージを公開…「サマソニ」出演も話題に

NCT DREAMが、英語シングル「Rains in Heaven」の予告コンテンツで注目を集めている。本日(19日)、NCT DREAMは公式チャンネルを通じて「Rains in Heaven」の予告イメージを公開。今回の予告イメージは、曲名のように幻想的な雰囲気を与える中、おぼろげな雰囲気を醸し出す7人のメンバーの姿が盛り込まれ、新曲への期待を高めた。23日午後1時、各音楽配信サイトで公開される新曲「Rains in Heaven」は、リズム感のあるドラムとベース、感性的なシンセサウンドが調和した1980年代スタイルのポップナンバーだ。疲れて、辛い状況の人々の痛みに共感し、そばで力になるという約束を込めて温かい慰めのメッセージを伝える。

NCT DREAMは、8月17日に千葉、18日に大阪で開催された日本の大型音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2024」に出演。圧倒的な生歌とパフォーマンス、エネルギッシュなステージで盛り上げた。今回の公演でNCT DREAMは、「Broken Melodies」「Candy」「Glitch Mode」「Hot Sauce」「Hello Future」などのヒット曲、「Moonlight」「Best Friend Ever」など日本で発売した楽曲など、約45分間、計11曲の多彩なステージを披露し、観客を魅了した。NCT DREAMは8月31日(現地時間)、コロンビアのボゴタでワールドツアー「THE DREAM SHOW 3 : DREAM( )SCAPE」を開催し、米州公演の幕を開ける。新曲「Rains in Heaven」のステージも初公開する。