´Ú¹ñ¤ÎÍ¿ÅÞ¤ÈºÇÂçÌîÅÞ¡¡£²£µÆü¤ËÅÞ¼ó²ñÃÌ
¡Ú¥½¥¦¥ëÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û´Ú¹ñÍ¿ÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤Î´ÚÅì·®¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥É¥ó¥Õ¥ó¡ËÂåÉ½¤ÈºÇÂçÌîÅÞ¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂåÉ½¤¬£²£µÆü¤ËÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò³«¤¯¡£Î¾ÅÞ¤¬£±£¹Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Î¾»á¤¬É½·ÉË¬Ìä¤äÎ©¤ÁÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÄÂê¤òÀßÄê¤·¤ÆÀµ¼°¤Ë²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£
¡¡´Ú»á¤ÏÅÞÈó¾ïÂÐºö°Ñ°÷Ä¹½¢Ç¤Ä¾¸å¤ÎºòÇ¯£±£²·î£²£¹Æü¡¢Íû»á¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¡¢Ìó£²£°Ê¬¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤¢¤¤¤µ¤ÄÄøÅÙ¤Ç·ü°Æ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÄÏÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤ÊµÄÂê¤äÆ±ÀÊ¼Ô¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Þ¤À¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ä´À°¤òÂ³¤±¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡²ñÃÌ¤Ç¤Ï¹ñÌ±À¸³è¤ò½ä¤ë·ü°Æ¤¬Éý¹¤¯°·¤ï¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£³¤Ê¼Ââ°÷¤Î½Þ¿¦»ö¸Î¤ò½ä¤Ã¤ÆÁÜºº¤Ë°µÎÏ¤¬¤«¤±¤é¤ì¤¿µ¿ÏÇ¤òÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤ËÁÜºº¤µ¤»¤ëË¡°Æ¤Ê¤É°Õ¸«¤Î³Ö¤¿¤ê¤¬Âç¤¤¤ÌäÂê¤âµÄÂê¤Ë¤Ê¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Á°Æü¤ËÅÞÂåÉ½¤ÎºÆÇ¤¤ò·è¤á¤¿Íû»á¤Ï¡¢´Ú»á¤ËÂÐ¤·ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÆÃÊÌ¸¡»¡´±Ç¤Ì¿Ë¡°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤è¤¦¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¹ñÌ±£±¿ÍÅö¤¿¤ê£²£µËü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó£²Ëü£·£°£°£°±ß¡Ë¤Î¾¦ÉÊ·ô¤ò»Ùµë¤¹¤ëÆâÍÆ¤ÎË¡°Æ¤âµÄÂê¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥è¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤ÏÀè¤´¤í¡¢ÌîÅÞ¼çÆ³¤Ç²Ä·è¤·¤¿Æ±Ë¡°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÆµÄÍ×µá¸¢¡ÊµñÈÝ¸¢¡Ë¤ò¹Ô»È¤·¤¿¡£
¡¡´Ú»á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢µ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ëÃÆ³¯ÁÊÄÉ¤ÈÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤Ë¤è¤ëÁÜºº¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡°Æ¤Ë¤è¤êÁÂ¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñÌ±À¸³è¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È¤·¡¢ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤òµÄÂê¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Íû»á¤âÅÞ´´Éô²ñµÄ¤Ç¡Ö¹ñÌ±À¸³è¤ÎÌäÂê¤ÈÀ¯¶É¤Î·ü°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æµõ¿´Ã³²û¡Ê¤¿¤ó¤«¤¤¡Ë¤ËµÄÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß
¡¡Î¾»á¤¬É½·ÉË¬Ìä¤äÎ©¤ÁÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÄÂê¤òÀßÄê¤·¤ÆÀµ¼°¤Ë²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£
¡¡´Ú»á¤ÏÅÞÈó¾ïÂÐºö°Ñ°÷Ä¹½¢Ç¤Ä¾¸å¤ÎºòÇ¯£±£²·î£²£¹Æü¡¢Íû»á¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¡¢Ìó£²£°Ê¬¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤¢¤¤¤µ¤ÄÄøÅÙ¤Ç·ü°Æ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÄÏÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñÃÌ¤Ç¤Ï¹ñÌ±À¸³è¤ò½ä¤ë·ü°Æ¤¬Éý¹¤¯°·¤ï¤ì¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£³¤Ê¼Ââ°÷¤Î½Þ¿¦»ö¸Î¤ò½ä¤Ã¤ÆÁÜºº¤Ë°µÎÏ¤¬¤«¤±¤é¤ì¤¿µ¿ÏÇ¤òÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤ËÁÜºº¤µ¤»¤ëË¡°Æ¤Ê¤É°Õ¸«¤Î³Ö¤¿¤ê¤¬Âç¤¤¤ÌäÂê¤âµÄÂê¤Ë¤Ê¤ë¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Á°Æü¤ËÅÞÂåÉ½¤ÎºÆÇ¤¤ò·è¤á¤¿Íû»á¤Ï¡¢´Ú»á¤ËÂÐ¤·ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÆÃÊÌ¸¡»¡´±Ç¤Ì¿Ë¡°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤è¤¦¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¹ñÌ±£±¿ÍÅö¤¿¤ê£²£µËü¥¦¥©¥ó¡ÊÌó£²Ëü£·£°£°£°±ß¡Ë¤Î¾¦ÉÊ·ô¤ò»Ùµë¤¹¤ëÆâÍÆ¤ÎË¡°Æ¤âµÄÂê¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Õú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥è¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤ÏÀè¤´¤í¡¢ÌîÅÞ¼çÆ³¤Ç²Ä·è¤·¤¿Æ±Ë¡°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÆµÄÍ×µá¸¢¡ÊµñÈÝ¸¢¡Ë¤ò¹Ô»È¤·¤¿¡£
¡¡´Ú»á¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢µ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ëÃÆ³¯ÁÊÄÉ¤ÈÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤Ë¤è¤ëÁÜºº¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡°Æ¤Ë¤è¤êÁÂ¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñÌ±À¸³è¤Ë´Ø¤¹¤ëÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È¤·¡¢ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤òµÄÂê¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Íû»á¤âÅÞ´´Éô²ñµÄ¤Ç¡Ö¹ñÌ±À¸³è¤ÎÌäÂê¤ÈÀ¯¶É¤Î·ü°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æµõ¿´Ã³²û¡Ê¤¿¤ó¤«¤¤¡Ë¤ËµÄÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß