¡ÈÀÊÌÁûÆ°¡É¤ÇÈðëîÃæ½ý¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¤¬³®Àû¡Ö·àÅªÂçÊÑ¿È¡×¤âÏÃÂê¡Ä²ÖÊÁ¥ï¥ó¥Ô¤Ë²Ö¤Î¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡Ä²½¾Ñ¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¾Î»¿¤ÎÀ¼Áê¼¡¤°
¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¡¢ÀÊÌ¤ò¤á¤°¤ê½Ð¾ì¤ÎÀ§Èó¤¬µÄÏÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°½÷»Ò66¥¥íµé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡È¶Ã¤¤ÎÊÑ¿È¡É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ë²ÖÊÁ¥ï¥ó¥Ô¡¢²Ö¤Î¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡Ä²½¾Ñ¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê
¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ë¤Ð¤Ã¤Á¤ê¥á¥¤¥¯¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÀÊÌÁûÆ°¤ËÍÉ¤ì¤¿¥Ü¥¯¥·¥ó¥°½÷»Ò66¥¥íµé¡¢¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¤Î¥Ï¥ê¥ÕÁª¼ê¤À¡£
2023Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¡¢¹ñºÝ¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶¨²ñ¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¸¡ºº¤Ç¡ÖÃËÀ¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¥Æ¥¹¥È¥¹¥Æ¥í¥óÃÍ(¤Á)¤¬¹â¤¤¡×¤È¤ÎÍýÍ³¤Ç¼º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥ê¥ÕÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ìÅ¾¡¢º£²ó¤Î¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï½÷»ÒÁª¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢¸«»ö¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
17Æü¤Ë¤Ï¸Î¶¿¤Î¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¤Ç³®Àû¥Ñ¥ì¡¼¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿ÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤¿¥Ï¥ê¥ÕÁª¼ê¡£
¥Ï¥ê¥ÕÁª¼ê¡§
¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¿Í¤Ï¤ß¤ó¤Ê´î¤Ö¸¢Íø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼¡¤ÎÂç²ñ¤Ç¤â¡¢¤Þ¤¿´î¤Ó¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤¤¡£
¤È¡¢4Ç¯¸å¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤â¡£
¤½¤ó¤Ê¥Ï¥ê¥ÕÁª¼ê¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡È¶Ã¤¤ÎÊÑ¿È¡É¤¬¡¢º£¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÖ¤¤¥°¥í¡¼¥Ö¤òÉÕ¤±¤Ï¤Ë¤«¤ß¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥ó¥Á¤ò¿ô²ó·«¤ê½Ð¤¹¤È¡Ä¡£
Ä¹¤¤È±¤ò¸ª¤Þ¤Ç¤ª¤í¤·¤¿¥Ï¥ê¥ÕÁª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¡£
Á¯¤ä¤«¤Ê²ÖÊÁ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤²Ö¤Î¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡¢²½¾Ñ¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Û¤É¤³¤·¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò¼ó¤«¤é¤«¤±¡¢¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ë¥¸¥§¥ê¥¢¤ÎÈþÍÆ¥µ¥í¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤È¤·¤ÆÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¶¯¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¤À¡×¤Ê¤É¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
°ìÊý¡¢ÀÊÌÁûÆ°¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÈðëîÃæ½ý¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥Ï¥ê¥ÕÁª¼ê¤¬¹ðÁÊ¾õ¤òÄó½Ð¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢Åö¶É¤¬ÁÜºº¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬¥Ï¥ê¥ÕÁª¼ê¤ËÂÐ¤·ÈãÈ½Åª¤ÊÅê¹Æ¤ò¤·¤¿½÷À¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ò²ò¸Û¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç²ñ½ªÎ»¸å¤âÂç¤¤ÊµÄÏÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤¬ºÆ¤ÓÈóÆñ
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ï¥ê¥ÕÁª¼ê¤ÈÂæÏÑ¤Î¥ê¥ó¡¦¥¤¥¯¥Æ¥¤Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤¬±éÀâ¤ÇºÆ¤ÓÈóÆñ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¡§
Èà¤é¤Ï¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤À¡£½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶þ¿«Åª¤Ê¤³¤È¤À¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢Âç²ñ´ü´ÖÃæ¤Ë¤â¡ÖÃËÀ¤ò½÷À¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤«¤éÄù¤á½Ð¤¹¡ª¡×¡Ö¼¡¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 8·î19ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë