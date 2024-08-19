²­Æì¤ÎÆî¤Î³¤¾å¤Ç19ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ÂæÉ÷9¹æ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢±âÈþÃÏÊýÆîÉô¤ËÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³¤¾å¤Ï20Æü¤Ë¤«¤±¤ÆºÇÂç4¥áー¥È¥ë¤Î¤·¤±¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÂæÉ÷9¹æ¤Ï¡¢²­Æì¡¦µ×ÊÆÅç¶á¤¯¤Î³¤¾å¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÌ´ó¤ê¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼¯»ùÅç¸©Æâ¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢±âÈþÃÏÊýÆîÉô¤ËÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢±âÈþÃÏÊý¤ÎÆîÉô¤Î°ìÉô¤¬¶¯É÷°è¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

±âÈþÃÏÊý¤ÎËÌÉô¤ÈÆîÉô¤Ë19ÆüÌë¤Ï¤¸¤á¤´¤í¡¢½½ÅçÂ¼¤Ë20ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ºÇ¤âÀÜ¶á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£

Í¿ÏÀÅç¤Ç¤Ï19Æü¡¢ÌÚ¤¬É÷¤Ë¤¢¤ª¤é¤ì¡¢³¤´ß¤Ë¤Ï¹âÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

20Æü¤Ë¤«¤±³¤¾å¤ÎÇÈ¤Ï¤¦¤Í¤ê¤òÈ¼¤¤¡¢±âÈþÃÏÊýÆîÉô¤Ç4¥áー¥È¥ë¡¢±âÈþÃÏÊýËÌÉô¤È½½ÅçÂ¼¤Ç3¥áー¥È¥ë¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£

ÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤Ç³¤¤ÎÊØ¤ËÍð¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢19Æü¤Ï¡¢¹ùÅç¡¢»³Àî¡¦º¬Àê¡¢¼ï»Ò¡¦²°µ×¡¢±âÈþ¹ÒÏ©¤Î°ìÉô¤Ë·ç¹Ò¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£20Æü¤âºÇ¿·¤Î±¿¹Ò¾ðÊó¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

¡¦

¡¦

¡¦