¡Ú¸¸ÁÛÅª¡ÛÅôäÆ¤òÆ¬¤Ë¤Î¤»¤¿½÷À¤¬°ìÀÆ¤ËÉñ¤¦ »³¼¯ÅôäÆ¤Þ¤Ä¤ê¤ÎŽ¢Àé¿ÍÅôäÆÍÙ¤êŽ£
»³¼¯»Ô¤Ç8·î16Æü¡¢»³¼¯ÅôäÆ¤Þ¤Ä¤ê¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈŽ¢Àé¿ÍÅôäÆÍÙ¤êŽ£¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³¼¯ÅôäÆ¤Þ¤Ä¤ê¤Ï¡¢Ì¸¤ËÌÂ¤Ã¤¿·Ê¹ÔÅ·¹Ä¤ò¤¿¤¤¤Þ¤Ä¤òÅô¤·¤ÆÆ³¤¤¤¿¤Î¤¬Í³Íè¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³¼¯¾®³Ø¹»¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢ÅôäÆ¤òÆ¬¤Ë¤Î¤»¤¿½÷À¤¿¤Á¤¬°ìÀÆ¤ËÉñ¤¦Àé¿ÍÅôäÆÍÙ¤ê¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥Ýー¥é¥ó¥É¤«¤é¤ÎÎ±³ØÀ¸
¡ÖÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¢£µÆÃÓ»Ô¤Ë½»¤à¥Ù¥È¥Ê¥à½Ð¿È¼Ô
¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£¤Û¤ó¤È½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¤è!¤Ê¤ó¤«ºÇ¹â!ÆüËÜ¤ÏºÇ¹â¤Ç¤¹¤è¤Í!¡×
ÍÙ¤ê¼ê¤¿¤Á¤ÏŽ¢¤è¤Ø¤ÛÀáŽ£¤Ê¤É4¶Ê¤òÉñ¤¤¡¢´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£