¾¾ÅÄÀë¹À»á¡¢µð¿Í¡¦Á¥Ç÷¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç»ö¤ÊÂ¸ºß¡×
¡¡13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ µð¿Í¡Ýºå¿À¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¾¾ÅÄÀë¹À»á¤¬¡¢µð¿Í¡¦Á¥Ç÷Âç²í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ÅÄ»á¤ÏÁ¥Ç÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿§¡¹¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç»ö¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¡£
¡¡Á¥Ç÷¤Ï¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢³«Ëë°ì·³¤òÄÏ¤à¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â¥Õ¥¡¡¼¥à¤ËÍî¤Á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯°ì·³¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥²¡¼¥à¡¢¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÅê¤²¡¢40»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¡¢4¾¡0ÇÔ18¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1.78¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¾¾ÅÄ»á¤ÏÁ¥Ç÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿§¡¹¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç»ö¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¡£
¡¡Á¥Ç÷¤Ï¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢³«Ëë°ì·³¤òÄÏ¤à¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤â¥Õ¥¡¡¼¥à¤ËÍî¤Á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯°ì·³¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¥²¡¼¥à¡¢¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤ÇÅê¤²¡¢40»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¡¢4¾¡0ÇÔ18¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1.78¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë