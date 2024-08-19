BE:FIRST「サマソニ」MOUNTAIN STAGEでトリを飾る 最新曲「Blissful」ライブで初披露
BE:FIRST「SUMMER SONIC 2024」東京公演の模様（C）SUMMER SONIC All Rights Reserved.
7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTが、8月17日・8月18日に大阪・東京で開催された『SUMMER SONIC 2024』に出演。3年連続の出演となった今年はMOUNTAIN STAGEのトリを飾り、約１時間のセットリストでオーディエンスを熱狂させた。「Mainstream」「Masterplan」といったBE:FIRSTの真骨頂となるHIPHOPナンバーから、「Set Sail」「Grow Up」などBE:FIRSTのジャンルレスな楽曲を続々とパフォーマンス。ラストには8月12日に先行配信となった最新曲「Blissful」をライブで初披露。「SUMMER SONIC」MOUNTAIN STAGEのトリに相応しいパフォーマンスでBE:FIRSTの音楽を届けた。
今回の「SUMMER SONIC 2024」東京公演のセットリストは各音楽配信サービスよりプレイリストとして公開中。▼SUMMER SONIC 2024 SETLIST ＜8/17 大阪＞ M1. MainstreamM2. MasterplanM3. Milli-BilliM4. Brave GenerationM5. ScreamM6. Set SailM7. Boom Boom BackM8. Spin!M9. SalviaM10. Grow UpM11. SoftlyM12. Don’t Wake Me UpM13. Shining OneM14. Great MistakesM15. Bye-Good-ByeM16. Blissful▼SUMMER SONIC 2024 SETLIST ＜8/18 東京＞ M1. MainstreamM2. MasterplanM3. Milli-BilliM4. Brave GenerationM5. ScreamM6. Set SailM7. Boom Boom BackM8. Spin!M9. SalviaM10. SOSM11. Grow UpM12. SoftlyM13. Don’t Wake Me UpM14. Shining OneM15. Great MistakesM16. Bye-Good-ByeM17. Blissful