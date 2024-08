ATEEZ「SUMMER SONIC」に初登場！まるで単独コンサートのようなセットリストにファン熱狂

ATEEZが「SUMMER SONIC 2024」のステージを盛り上げた。ATEEZは8月17〜18日の2日間、大阪と東京で開かれた日本最大の音楽フェス「SUMMER SONIC 2024」に登場した。今回の公演で、ATEEZは生バンドと一つになって、登場と共に華麗な幕を開けた。夏の太陽を飲み込んだように情熱を燃やし、ステージの上を駆け抜けるHONG JOONGの後ろに、派手な旗と壮大なバンドサウンドが合わさり、“歴代クラス”と呼べるほどのオープニングで会場を掌握した。その後、「Guerrilla」と「Say My Name」を連続で披露して客席を魅了したATEEZは、2曲だけで公演会場の熱気を高めた。

続いて彼らは「ついに『SUMMER SONIC』にやってきた。様々な素晴らしいアーティストたちと、世界的なフェスティバルに立つことができてとても嬉しい。このように素敵なエネルギーを持つ観客の皆さんが集まったところに招待され、本当に光栄だ」と観客に挨拶した。その後、日本3rdシングル「NOT OKAY」の同名のタイトル曲と、日本2ndミニアルバム「BEYOND:ZERO」のタイトル曲「ROCKY(Boxers Ver.)」を披露し、ステージに特別さを加えた。これに観客はパワフルな合唱で応え、歌手と観客が一つになる壮観を作り出した。特にATEEZは、米「ビルボード200」で7週連続チャートインし、自己最長記録を立てた10thミニアルバム「GOLDEN HOUR : Part.1」のタイトル曲「WORK」のステージで、病みつきになるフックに合わせ、パワフルな群舞を披露。歌唱力とパフォーマンスの完璧な調和を誇るATEEZらしく、次元が異なるクラスのステージで圧倒した。その後、会場の熱気が最高潮に達した中、暑さを吹き飛ばす「WAVE」と「Dreamers」を通じて、爽やかなムードに切り替え、現場は海のような雰囲気に。観客はATEEZのおかげで猛暑を忘れたかのように、より大きな歓声を送った。最後のステージを控え、ATEEZは「時間があまりにも早く過ぎてしまった。『SUMMER SONIC』が初めてで緊張もしたが、皆さんと楽しく遊んだような気分だ。一緒に楽しんでいただき、本当にうれしかった」と感激した様子を伝えた。その後、楽しさあふれる「The Real」と「BOUNCY(K-HOT CHILLI PEPPERS)」でフィナーレを飾り、“トップパフォーマー”としての一面を余すところなく見せてくれた。猛暑だったが、疲れた様子もなく、品格の高いライブとステージマナーを披露したのはもちろん、オープニングからクローズまで起承転結が完璧なセットリストで「SUMMER SONIC 2024」を盛り上げた。2日とも、公演会場を歓声で埋め尽くし、まるで単独コンサートを彷彿とさせた今回の公演は、再び彼らの強いグローバルな影響力を十分確認することができた。これに先立って、世界的な音楽フェス「コーチェラヴァレー・ミュージック&アートフェスティバル(Coachella Valley Music and Arts Festival)」「MAWAZINE」を通じても、これまで培ってきたしっかりとした公演キャリアが観客を完璧に魅了した。また、ATEEZは9月28〜28日(現地時間)、米・ロサンゼルスのディグニティ・ヘルス・スポーツ・パーク(Dignity Health Sports Park)で開催される「WATERBOMB 2024 LOS ANGELES」に出演することが発表され、話題を集めた。このように彼らは世界有数のフェスティバルを総なめにし、自分たちの歴史を新たに書き続けている。彼らは今月21〜22日に東京、27〜28日に大阪で日本1stファンミーティング「ATINY'S VOYAGE : FROM A TO Z」を開催する。