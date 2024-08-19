30ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÎ¥¿¦Î¨¤Ï20.5¡ó¡Ä²ð¸î¿¦°÷¤ÎÁá´üÎ¥¿¦ËÉ»ß¤Ø¥»¥ß¥Êー¡¡²¬»³¸©
²¬»³¸©¤¬³«¤¤¤¿Áá´üÎ¥¿¦¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¥»¥ß¥Êー
¡¡²ð¸î¿¦°÷¤ÎÁá´üÎ¥¿¦¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¥»¥ß¥Êー¤¬19Æü¡¢²¬»³»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³¸©¤¬³«¤¤¤¿¥»¥ß¥Êー¤Ë¤Ï²ð¸î»ÜÀß¤Î¿Í»öÃ´Åö¤Î¿¦°÷¤é¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¤¬¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¡¢ÀèÇÚ¿¦°÷¤¬¿·¿Í¿¦°÷¤é¤Î¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ê¤É¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥á¥ó¥¿ーÀ©ÅÙ¡×¤òÆ³Æþ¤·¡¢¿¦°÷¤ÎÉÔ°Â¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ð¸îÏ«Æ¯¼Ô¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö²ð¸îÏ«Æ¯°ÂÄê¥»¥ó¥¿ー¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2023Ç¯ÅÙ¤Î30ºÐÌ¤Ëþ¤Î²ð¸î¿¦°÷¤ÎÎ¥¿¦Î¨¤Ï20.5¡ó¤Ç¡¢Á´¤Æ¤ÎÇ¯Âå¤ÎÊ¿¶Ñ¤è¤ê¤â6.9¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê»²²Ã¼Ô¤Ïー¡Ë
¡ÖË¡¿Í¤¬³°¹ñ¿Í¤Î¿¦°÷¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¥á¥ó¥¿ーÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î¥¿¦Î¨¤ÎÄã²¼¤äÆ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×
¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¿Í´Ö´Ø·¸¤¬´õÇö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤Ç¸½¾ì¤Î¿¦°÷´Ö¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×