最新の映画動員ランキング(8月16日〜18日の3日間集計、興行通信社調べ)は、『インサイド・ヘッド2』が3日間で動員37万2000人、興行収入4億9700万円をあげ、2週連続で1位をキープした。累計成績は動員241万人、興収30億円を突破した。2位と3位も前週と変わらず、『映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記』が週末3日間で動員25万4000人、興収3億2100万円をあげ、累計成績は動員111万人、興収13億円を突破。『僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト』は週末3日間で動員21万人、興収3億1400万円となり、累計成績は動員165万人、興収23億円を超えている。

公開6週目を迎えた『キングダム 大将軍の帰還』は累計で動員462万人、興収68億円を突破。公開5週目の『怪盗グルーのミニオン超変身』は累計で動員296万人、興収37億円を超えている。6位には、8月18日に「もう一回がない全国一斉上映!ラストマッチ」と題して全国同時生中継が行われた『劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦』が6月以来、久々にランクイン。TOHOシネマズ日比谷には、声優を務めた村瀬歩、梶裕貴、石川界人、内山昂輝が登壇し、その模様が全国の劇場に中継され、入場者特典として「ラストマッチチケット風ステッカー」が配布された。累計成績は動員806万人、興収115億円を突破した。7位には、デヴィッド・リーチ監督がライアン・ゴズリングを主演に迎えたアクション大作『フォールガイ』が初登場。大ケガで一線を退いていたスタントマンのコルトは、元カノの初監督作で久々に現場復帰するが、主演が失踪し危険な陰謀に巻き込まれていく。映画監督の元恋人をエミリー・ブラント、消えたハリウッドスターをアーロン・テイラー=ジョンソンが演じている。また、2022年12月に公開されロングランヒットを記録した『THE FIRST SLAM DUNK』の復活上映が13日から始まり、9位にランクイン。累計成績は動員1119万人、興収162億円を超え、歴代興収ランキングでは、2009年公開の『アバター』を抜いて12位となった。■全国映画動員ランキングトップ10(8月16日〜18日)1(1→)インサイド・ヘッド(公開週3)2(2→)映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記(2)3(3→)僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト(3)4(5↑)キングダム 大将軍の帰還(6)5(4↓)怪盗グルーのミニオン超変身(5)6(−)劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦(27)7(NEW)フォールガイ(1)8(7↓)デッドプール&ウルヴァリン(4)9(−)THE FIRST SLAM DUNK(90)10(10→)『あのコはだぁれ?』(5)※11(9↓)もしも徳川家康が総理大臣になったら(4)