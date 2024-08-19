ÌîÅÄ¸µ¼óÁê¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞÂåÉ½Áª¤ËÎ©¸õÊä¸¡Æ¤¡Ä¡ÖÀ¯¸¢¸òÂå¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¤¿¤á¤Ë½ÏÎ¸¤·¤¿¤¤¡×
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞÂåÉ½Áª¡Ê£¹·î£·Æü¹ð¼¨¡¢£²£³ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ò½ä¤ê¡¢ÌîÅÄ²ÂÉ§¡¦¸µ¼óÁê¡Ê£¶£·¡Ë¤Ï£±£¹Æü¡¢Î©¸õÊä¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ¯¸¢¸òÂå¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤è¤¯½ÏÎ¸¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÀéÍÕ»ÔÆâ¤ÇÅÞÀéÍÕ¸©Ï¢¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤éÌó£´£°¿Í¤«¤é½ÐÇÏÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤ËÉ½ÌÀ¤·¡¢µ¼ÔÃÄ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ò¤·¤Ò¤·¤È¶»¤ËÇ÷¤ë¡£·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£ÌîÅÄ»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÁ´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Î©Ì±Æâ¤ÎÃæ·ø¡¦¼ã¼ê¤«¤é¤â½ÐÇÏ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂåÉ½Áª¤Ë¤Ï¡¢»ÞÌî¹¬ÃË¡¦Á°ÂåÉ½¡Ê£¶£°¡Ë¤¬½ÐÇÏ¤òÀµ¼°É½ÌÀ¤·¡¢Àô·òÂÀÂåÉ½¡Ê£µ£°¡Ë¤âÎ©¸õÊä¤Î°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¡£