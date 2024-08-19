°Â·Ý·´ºäÄ®¤ÈÊªÎ®²ñ¼Ò¤¬Ä®Ì±¥»¥ó¥¿ー¤ÎÌ¿Ì¾¸¢·ÀÌóÄù·ë¡££¹·î¤«¤é¡Ö¥·¥â¥Ï¥Ê¥Ûー¥ë¡×¡¡¹Åç
°Â·Ý·´ºäÄ®¤ÈÊªÎ®²ñ¼Ò¤¬Ä®Ì±¥»¥ó¥¿ー¤ÎÌ¿Ì¾¸¢·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Íè·î¤«¤é¿·¤·¤¤°¦¾Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2014Ç¯¤Ë´°À®¤·¤¿ºäÄ®Î©Ä®Ì±¸òÎ®¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¹Ö±é²ñ¡¢¥³¥ó¥µー¥È¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¸²½³èÆ°¤ÎÉñÂæ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤ÏËÉºÒµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤â²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºäÄ®¤È¥·¥â¥Ï¥ÊÊªÎ®¤¬Ì¿Ì¾¸¢¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤ÇÍè·î¤«¤é¡¢°¦¾Î¤¬¡Ö¥·¥â¥Ï¥Ê¥Ûー¥ë¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è¤ÎÆø¤ï¤¤ºî¤ê¤Î¤¿¤á¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³èÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú2024Ç¯8·î19Æü¡¡ÊüÁ÷¡Û