2023年末からスタートした倉木麻衣のデビュー25周年イヤーを祝う様々なスペシャル企画が、いよいよ佳境に入ってきた。幕開けの全439曲サブスク解禁、GW期間中には『倉木麻衣 25th Anniversary “2525☺︎” Museum』開催、夜間限定イベント『サンシャイン水族館 × 倉木麻衣 25th ANNIVERSARY 〜Relaxing Night Aquarium〜』実施(6月21日〜8月25日)など、上半期だけでも盛り沢山。



▲『forever for YOU』通常盤 ▲『forever for YOU』通常盤

■<25th Anniversary Mai Kuraki Live Project 2024 “Be alright!” supported by U-NEXT>

▼大阪

11月3日(日) 大阪国際会議場(グランキューブ大阪)メインホール

open16:00 / start17:00

▼東京

12月7日(土) 東京ガーデンシアター

open16:00 / start17:00

http://mai-kuraki.com/live/tour24/

■スペシャルEP『forever for YOU』

2024年7月3日(水)発売

▼収録曲

1. Secret, voice of my heart

※アニメ『名探偵コナン 犯人の犯沢さん』エンディング主題歌)

2. Unraveling Love 〜少しの勇気〜

※読売テレビ・日本テレビ系全国ネット土曜よる6:00放送『名探偵コナン』オープニングテーマ

3. Y☺︎u & I

※読売テレビ・日本テレビ系全国ネット土曜よる6:00放送『名探偵コナン』エンディングテーマ

4. FOREVER HOME

※新昭和『ウィザースガーデン』CMソング

5. Thank you for every breath

※『脱炭素エキデン365』プロジェクト テーマソング

6. Forever for you

※『サンシャイン水族館 × 倉木麻衣 25th ANNIVERSARY 〜Relaxing Night Aquarium〜』テーマソング



▼販売形態:計6種





【名探偵コナン盤 A(完全限定生産)】

VNCM-9066 4,620円(税込)

・描き下ろし『名探偵コナン』絵柄ジャケットA

・『名探偵コナン』ジャケット絵柄/背景付きアクリルスタンドA





【名探偵コナン盤 B(完全限定生産)】

VNCM-9067 4,620円(税込)

・描き下ろし『名探偵コナン』絵柄ジャケットB

・『名探偵コナン』ジャケット絵柄/背景付きアクリルスタンドB





【初回限定盤 A】VNCM-9068 3,850円(税込)

▼DVD付き

「Unraveling Love 〜少しの勇気〜」リリックビデオ

「Secret, voice of my heart」リリックビデオ





【初回限定盤 B】VNCM-9069 3,850円(税込)

▼DVD付き

LIVE MOVIE from <billboard classics MAI KURAKI premium symphonic concert 2023>

※フルオーケストラと共演した昨年のシンフォニックツアー東京公演のライブ映像から5曲収録

「Secret, voice of my heart」

「Stay by my side」

「白い雪」

「Love, Day After Tomorrow」

「ひとりじゃない」





【通常盤(CDのみ)】VNCM-9070 2,750円(税込)





【FC&Musing盤】VNCF-9017 3,850円(税込)

・アナログレコード LP盤サイズパッケージ

・Mai Kurakiオリジナル待受画像URL・QRコード

▼CD付き

LIVE SOUND from <FC限定スペシャルイベント「Mai Kuraki Fanclub Event 2023 "WE L♡VE Y☺︎U & MAI"」>

※2023年8月に開催したFC限定イベントの貴重なライブ音源より、ファンリクエスト1位となった倉木麻衣作詞作曲「ふわふわ」を含む全5曲を収録

■夜間限定イベント『サンシャイン水族館 × 倉木麻衣 25th ANNIVERSARY 〜Relaxing Night Aquarium〜』

開催期間:6月21日(金)〜8月25日(日)

開催時間:18:00〜21:00(最終入場は終了1時間前まで)

※会期中18:00までは通常展示

開催場所:サンシャイン水族館

※東京都豊島区東池袋3-1 サンシャインシティ ワールドインポートマートビル屋上

入場:サンシャイン水族館入場料のみ

※一部有料コンテンツあり

https://sunshinecity.jp/file/aquarium/summer_night_kurakimai/



■『Mai Kuraki Premium Request Live 2024 in Sunshine Relaxing Night Aquarium supported by U-NEXT』

ライブ配信:2024年9月22日(日)19:00〜終了まで見逃し配信:配信準備完了次第〜10月6日(日)23:59まで

収録日:7月23日(火)、7月31日(水)@サンシャイン水族館

配信詳細:https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000006051



関連サイト

◆倉木麻衣 25周年特設サイト

◆倉木麻衣 オフィシャルサイト

◆倉木麻衣 オフィシャルTwitter

◆倉木麻衣 オフィシャルTikTok

◆倉木麻衣 オフィシャルYouTubeチャンネル

◆倉木麻衣 オフィシャルブログ

◆U-NEXT×倉木麻衣 25th Anniversary特集サイト

7月3日リリースのSpecial EP『forever for YOU』に続いては、東京・池袋サンシャイン水族館で収録した<水族館ライブ>(9月22日19時よりU-NEXTで配信 / 見逃し配信あり)、<25th Anniversary Mai Kuraki Live Project 2024 “Be alright!”supported by U-NEXT>として12月に大阪と東京でのライブも決まった。過去を愛おしく振り返りながらも、未来へ向けて突き進む倉木麻衣に、メールインタビューで現在の心境を訊いてみた。◆ ◆ ◆──デビュー25周年、本当におめでとうございます。振り返ると、25年前の夏の今頃、デビューを目前に控えた倉木麻衣は、何を考えて、どのような未来予想図を描いていましたか?倉木:ありがとうございます!!! おかげさまで、あっという間に倉木麻衣25歳になってしまいました…気持ちはまだまだ永遠の20歳です(笑)。当時、高校2年生で初めてのレコーディングと、初めての海外での音楽制作と、学業との両立で、一つ一つのことを取り組んでいくことに必死で、先のことを考える余裕はなかったですね…。海外のデビューアルバム『Baby I like』を制作するにあたっては、学校から帰っての歌詞制作や歌や発音の練習、宿題、試験勉強とかでいっぱいいっぱいでした。デビュー前は、ライブをしたいとかあんまり考えていなくて、CDをリリースして聴いてもらえたらいいなぁ…という思いでいました。これから歌手になっていくんだ!という不安と期待で胸いっぱいな毎日で、時間が足りなく無我夢中で過ごしていましたね。──そして今、25年前と比べて、人として“変わったこと” “変わらないこと”があるとすれば、それぞれどんなことでしょう?倉木:変わったことや変わらないことって、あんまり自分ではわからないけれど、“夢を叶えたい!” “新しいことにチャレンジしていきたい!” “少しでも音楽を通して何かお役に立てたらいいなぁ”…という気持ちは、今もずっと持ち続けてこれています。変わったことは、昔はちょっとのことでも気にして悩んだり気落ちしたり…でも最近はあんまり気にしなくなったかな…年齢や経験を重ねて昔より穏やかになってきたなぁとは思います。性格的には、今も昔もそんなに変わっていないかもしれないですね。その時々によって影響されるものもあるし、良いも悪いもすべてを受け入れて自分を愛し、人間としてバージョンアップしていけたらいいなぁ…という思いはこれからも持ち続けていきたいなぁと思います。まだまだ成長段階です(笑)。──歌手として、長く歌い続けるために、特別なことをしていますか?倉木:昔は、体力的にも精神的にもある程度無理していても全然大丈夫だったので、あまり気にはしていませんでした。でもやっぱり、体力、健康は大切で、食事や睡眠はメンタルとも繋がってくるので、それほど特別なことはしていませんが、野菜中心のヘルシーな食生活をなるべく心がけてはいますし、丁寧に歌を届ける為に気持ちをリフレッシュさせるべく、自分の中でチョイスしながら気分転換を考えて行動等もしたりしています。──ずばり、25年間の活動を支えてきたモチベーションは、何だと思いますか?倉木:音楽大好きな気持ち、次の夢、家族、スタッフ、仲間、ファン、すべての愛のおかげです。──25周年を記念した様々なイベントの中でも、『倉木麻衣 25th Anniversary “2525☺︎” Museum』(4〜5月開催/東急プラザ銀座)は楽しい企画でしたね。歌手活動はもちろん、社会活動、衣装展示やライブヒストリーも含め、これまでの活動を網羅した展示にはどんな感想を持ちましたか?倉木:倉木麻衣ファミリーの皆さんと、今までの素晴らしい経験をさせていただいてきた掛け替えのない大切な思い出たちを共有できて、触れ合えて、ありがたかったし、本当に嬉しかったですね。期間限定での展示会だったのですが、最終日も閉会ギリギリまで会場にファンの方々がいてくださり、私自身も離れたくなかったですね…愛おしい時間でした。25周年を節目として、また新たなヒストリーを皆さんと作っていけたらいいなぁと思いました。──『サンシャイン水族館×倉木麻衣 25th ANNIVERSARY〜Relaxing Night Aquarium〜』(6月21日〜8月25日まで開催中@池袋サンシャイン水族館)は、水族館好きにはたまらない素敵な企画です。水族館にはどんな思い出がありますか?倉木:サンシャイン水族館は、小さい頃に初めて母に連れて来てもらった、思い出いっぱいの大好きな水族館です。デビューしてからも、制作で煮詰まったりした時にも、よく一人で訪れて癒しとパワーをもらう場所になっています。どのエリアも、どの海の生き物もそれぞれに魅力がありますね、サンシャイン水族館は。──好きなお魚や、好きなエリアはありますか?倉木:特に今回、歌をお届けさせていただいた、多種多様のお魚たちが泳いでいる巨大水槽エリアは、海の中にいるような感覚になれて、お気に入りエリアになっています。また、クラゲ水槽と楽曲とのコラボをさせていただいたクラゲエリアなども、あらためて、大好きなエリアになりました。癒しだけではなく、私たちに命の尊さや大切さ、気付きや、学びを与えてくれる場所でもあって、水族館の皆さんが、日々、一生懸命大切にそれぞれの海の生き物やお魚たちをケアされている場面も拝見させていただき、海の生き物たちや、水族館の皆さんに感謝の気持ちでいっぱいになりました。──そしてテーマ曲「Forever for you」はどんな思いを込めて書いた曲ですか?倉木:「Forever for you」は、タイトル通り、あなたのために永遠を…というラブソングです。ゆったりとしたサウンドの中で、まったりと愛を感じてもらえたらうれしいです。──『サンシャイン水族館×倉木麻衣 25th ANNIVERSARY〜Relaxing Night Aquarium〜』は、イラストグッズが可愛いです。倉木さんの描いた“アクアリウムの仲間たち”の中で、特にお気に入りのイラストはありますか? ちなみに私はミズクラゲが好きです。倉木:うれしいです! ありがとうございます!! どれもお気に入りで、ミズクラゲにハートが隠れていたり、サンシャイン水族館ならではの、それぞれの海の生き物たちを皆さんにも大好きになってもらえたらいいなぁという思いで楽しく描かせてもらいました。今年、サンシャイン水族館で生まれたばかりのカワウソちゃんやペンギンの赤ちゃんもイラストにさせてもらっています。──<水族館ライブ>(7月23日&31日に収録)はどんな雰囲気でしたか?倉木:以前から、場所とのコラボとして、新たなライブ空間で癒しをお届けできたらいいなぁ…という水族館での夢を、今回おかげさまで実現させることができました。巨大水槽の前で、海の中でお届けしているような幻想的な世界感の、ゆったりとした空間の中で、ファンのみなさんと、あったかい愛に包まれた本当に贅沢な時間でした。──どんな気持ちで歌いましたか? これから配信で見る方へ向けて、見どころの紹介をお願いします。倉木:今回のためだけにボサノバ&ジャズ・ライブアレンジされたサウンドの中で、私自身もヒーリングされながら、来られた皆さんが癒されて元気になって帰ってもらえたらいいなぁ…という気持ちで歌わせていただきました。9月22日夜19時からU-NEXTで放送いただけるということで、ぜひ、幻想的な海の水族館の映像と共にヒーリングされていただけたら幸いです。◆インタビュー【2】へ──『U-NEXT×倉木麻衣 25th Anniversary』として、まず53曲のミュージックビデオを配信して、その次に初の全国ツアーのライブ映像も配信開始。その後も半年以上にわたり毎月ライブ映像がU-NEXTで好評配信中です。ミュージックビデオについて、特に記憶に残っている作品はありますか?倉木:どのミュージックビデオもそれぞれ思いがあり、全部!…なんですが、特にデビュー曲「Love, Day After Tomorrow」は、初めての海外、ボストンでレコーディングした時の当時の映像と、高校2年生で学校が終わり、制服のまま撮影スタジオに直行して、着替えて、自分でメイクして、スタジオにぽつんと用意されていた椅子の前で、とても緊張しながら初めてミュージックビデオの撮影をした時の映像をミックスさせたデビューミュージックビデオになります。ここから歌手生活がスタートしていった大切なミュージックビデオになっています。あと「ダンシング」は、初LAで初海外チームと一緒に制作したミュージックビデオになり、海外フレーバー満載で刺激的で楽しい撮影でした。「花言葉」や「渡月橋 〜君 想ふ〜」は重量のある貴重な十二単や着物を着用して、日本の和と、京都の渡月橋、また、秋の紅葉の美しさや、幻想的な“和”世界を表現したミュージックビデオで思い出深いです。──25周年をきっかけに、これまでリリースした全439曲(+最新EP)がサブスク解禁されています。倉木さん自身が選ばれたプレイリストも好評です。プレイリストのテーマ「XOXO」や「Relaxing Night Aquarium」など、テーマ別に選曲するのは、どんな作業でしたか?倉木:リリースしてきた全400曲以上の中からの選曲は大変でしたが、 めちゃめちゃ楽しかったですね…プレイリスト作り好きかも!と思っちゃいました。…アルバムは曲順を考えて作るのに結構、悩んだりしちゃうんですけど、一度アルバムで曲順を発信して、リリースさせていただいてあるから、テーマ別に違うそれぞれのプレイリストは、なんか自由に作れちゃうなぁ…という感覚が自分自身の中にあって…(笑)。またこれからも、まだやったことのないテーマでプレイリストを発信できたらいいなぁと思っています。──たとえば、倉木麻衣楽曲の中で「8月の終わりに聴きたい曲」のプレイリストを、3曲選んでいただいてもいいですか?…無茶振りすみません。倉木:えー…なんだろう(笑)…まだまだ夏休み気分でルンルンでいれるような…夏の疲れを癒すような爽やかな風に吹かれてドライブしているような1曲(「Y☺u & I」)と、まだ夏を感じてたい!という、夏だー!という気持ちになれる元気系な1曲(「Feel fine!」)と、大好きな夏が終わっちゃう!という、淋しさみたいな感じもするような、ちょいせつない系な楽曲(「Wishing on a..」)も聴きたくなりますね…。──現在、倉木さん自身が聴くプレイリストに入っている、お気に入りの曲は何ですか。以前と比べて、聴く音楽のジャンルなどは変化していますか?倉木:たくさんあるんですけど…基本的には昔からずっと洋楽R&B系が多いんですね。昔からずっと聴いているのは、マイケル・ジャクソン、ジャネット・ジャクソン、マライア・キャリー、ホイットニー・ヒューストン、シャキーラ、マーク・アンソニー、ジャミロクワイ、ジャック・ホワイト、シャーデー、グウェン・ステファニー、マイケル・ブーブレ、メロディ・ガルドー、ブルーノ・マーズ、アリアナ・グランデ、TLC、ビヨンセ、レディー・ガガ、クリスティーナ・アギレラ、アリシア・キーズ、エル・デバージ…etcです。時間がある時に、最新曲から洋楽邦楽問わずに色々聴いています。──7月3日にリリースされたSpecial EP『forever for YOU』は、おなじみの『名探偵コナン』シリーズを含む全曲タイアップ付きの6曲入り。EP全体として、どんな作品に仕上がっていますか?倉木:『forever for YOU』は、“永遠の愛(unconditional love)をあなたに”…をテーマに、それぞれ様々なジャンルの楽曲たちが入ったEPになります。どの曲も大好きな気持ちとピュアな愛を込めて作った曲たちで、気に入っていただけたら嬉しいです。──6曲の中で、新しい挑戦や、新鮮な手法を試したことはありますか?倉木:それぞれ作曲家さんも初めての方々で、楽曲を提供いただいて。たとえば「Y☺︎u & I」は、海外の制作チームと作った1曲で、ドライブソングに仕上げたくて、グルーヴを感じる大好きなR&B寄りの曲に仕上げました。TikTokにも発信している簡単な手振りダンスもできて、一緒にライブで歌って踊れるのも楽しみです。──12月に開催される<25th Anniversary Mai Kuraki Live Project 2024 “Be alright!”supported by U-NEXT>は、25周年を締めくくる大阪と東京でのライブ。とても楽しみです。どんな内容になりそうですか?倉木:倉木麻衣の人気ベスト曲、ライブで聴きたいリクエスト曲、新曲たちに加え、懐かしい楽曲たちを新しいバンドメンバーでお届けするライブで、一緒に歌って踊れるコーナーもあったり、いろんなモヤモヤしたネガティヴな気持ちを解き放して元気になって、Be alright !していただけるようなライブにしたいと思っています。ぜひ、一緒にBe alright!しましょう!!!──年末からは26年目に突入する倉木麻衣について、どんなイメージを描いていますか。“未来の倉木麻衣に期待すること”とは、どんなことでしょう?倉木:倉木麻衣の“今まで、今、”を大切にしながら、まだやったことのないことにもチャレンジしながら、みんなで音楽を通して愛を広げて笑顔になれる活動を続けていけたらいいなぁと思っています。──最後に、25年間を支えてくださった、そしてこれからも支え続けるだろう、世界中の倉木麻衣ファンへ向けて、メッセージをお願いします。倉木:こんなにも長く…いつも支え続けて下さって、本当に愛がとうございます! これからの倉木麻衣もどうぞ応援していて下さいね。だいすきです♡愛してます♡ ずっとずっと…どうぞ、よろしくね☺️取材・文◎宮本英夫◆インタビュー【1】へ戻る