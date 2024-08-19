大原櫻子、10周年記念ライブ配信番組を8/20 19時に配信
大原櫻子が、8月21日にリリースする『オールタイムシングルベスト 2014-2024 「Anniversary」』のリリース記念ライブトーク番組 「10th Anniversary スペシャルトーク生配信」を「LINE VOOM」で独占配信。10周年を迎えた気持ちや、発売前日となるベストアルバムの事などを視聴者とのリアルタイムコミュニケーションも挟みつつトークする。
そして、アルバム発売と同時にフル公開となる新曲「Anniversary」のミュージックビデオのプレミア公開も発表となった。先行してアルバムのティザーが公開された。
配信番組情報
配信時間：2024年8月20日（火）19:00〜20:00
配信アカウント：『ビクターエンタテインメント』LINE公式アカウント
https://lin.ee/AhFRyzZ/lntl/pr ※スマホ専用 URL
ご覧いただく際には、アカウントの「フォロー」をお願いします。番組のライブ配信予定は、「LINE VOOM」のスケジューラーより確認でき、「フォローして通知を受け取る」をタップして事前フォローいただくと、配信開始時に通知を受け取れます。
【YouTubeプレミア公開情報】
「Anniversary」（Official Music Video）
2024年8月21日（水）0時公開
視聴予約はこちら
https://youtu.be/f9bZU0Jhn0w
リリース情報
初回限定盤A（2CD+BOOK）
初回限定盤B（2CD+Blu-ray）・初回限定盤C （2CD+2DVD）
通常盤（2CD）
2024年8月21日発売
＜CD概要＞
初回限定盤A（2CD+BOOK）：VIZL-2342 / 4988002940561 / ￥6,600(税込)
初回限定盤B（2CD+Blu-ray）：VIZL-2343 / 4988002940578 / ￥8,800(税込)
初回限定盤C （2CD+2DVD）：VIZL-2344 / 4988002940585 / ￥8,800(税込)
通常盤（2CD）：VICL-65986〜65987 / 4988002940592 / ￥4,400(税込)
＜CD収録曲（全34曲収録）＞
Disc 1
1.明日も（MUSH＆Co.）
2.ちっぽけな愛のうた（小枝理子＆小笠原秋）
3.頑張ったっていいんじゃない（大原櫻子 from MUSH＆Co.）
4.サンキュー。（1stシングル）
5.Happy Days（アルバム「HAPPY」収録）
6.瞳（2ndシングル）
7.真夏の太陽（3rdシングル）
8.キミを忘れないよ（4thシングル）
9.おどるポンポコリン
10.大好き（5thシングル）
11.踊ろう（アルバム「V」収録）
12.ひらり（6thシングル）
13.マイ フェイバリット ジュエル（7thシングル）
14.さよなら（8thシングル）
15.泣きたいくらい（9thシングル）
16.Close to you（配信シングル）
17.さあ冒険だ（配信シングル）
Disc 2
1.ツキアカリ（配信シングル）
2.I am I（10thシングル）
3.Shine On Me（11thシングル）
4.花光る（配信シングル）
5.#やっぱもっと（12thシングル）
6.STARTLINE（アルバム「l」収録）
7.透ケルトン（配信シングル）
8.ポッピンラブ！（13thシングル）
9.Greatest Gift（13thシングル）
10.それだけでいい（14thシングル）
11.Door（配信シングル）
12.愛のせい（配信シングル）
13.初恋（配信シングル）
14.JUMP（配信シングル）
15.寂しいの色（配信シングル）
10th Anniversary Songs
16.サヨナラの準備は、もうできていた（カバー曲）※亀田誠治プロデュースによる新録音
17.Anniversary（新曲）※亀田誠治プロデュースによる新録音
＜初回限定盤A（2CD＋BOOK）＞
これまでの活動の軌跡、数々のアーティスト写真などで構成される歌詞付フォトブック
＜初回限定盤B（2CD＋Blu-ray）＆ C (2CD＋2DVD）Blu-ray&DVD＞
最新曲「Anniversary」含む全ミュージックビデオに加えて、未公開のアナザーバージョン、ソロデビュー後初お披露目となったライブの貴重な資料映像、インストアライブ時の映像、CM集など、初商品化となる秘蔵映像を多数収録。約4時間に及ぶ、まさに大原櫻子の10年間の映像クロニクル。
＜MUSIC VIDEO＞
明日も（Music Video）
頑張ったっていいんじゃない（Music Video）
サンキュー。（Music Video）
瞳（Music Video）
瞳（Music Video ~Acapella Version~）
無敵のガールフレンド（Music Video）
無敵のガールフレンド（Music Video ~Another Version~） ※初収録
Happy Days（Music Video）
Happy Days（Live Music Video）
Glorious Morning（Music Video）
真夏の太陽（Music Video）
My Way（Live Music Video）
キミを忘れないよ（Music Video）
大好き（Music Video）
トレモロレイン（Music Video）
サイン（Music Video）
Dear My Dream（Music Video）
ひらり（Music Video）
マイ フェイバリット ジュエル（Music Video）
マイ フェイバリット ジュエル（Music Video ~Another Version~） ※初収録
さよなら（Music Video）
泣きたいくらい（Music Video）
ツキアカリ（Music Video）
遠くまで（Music Video）
青い季節（Music Video）
いとしのギーモ（Music Video）
明日も（Reprise version）（Music Video）
卒業（Reprise version）（Music Video）
ちっぽけな愛のうた（Reprise version）（Music Video）
ひらり（Special Music Video） ※初収録
キミを忘れないよ（Special Music Video） ※初収録
I am I（Music Video）
Shine On Me（Music Video）
Shine On Me（Music Video ~Dance Version~ 1chorus only）
Special Lovers（Music Video）
Amazing!（Music Video）
By Your Side（Music Video）
#やっぱもっと（Music Video）
透ケルトン（Music Video）
STARTLINE（Music Video）
同級生（Music Video）
ポッピンラブ（Music Video）
Greatest Gift（Music Video）
それだけでいい（Music Video）
Fanfare（Music Video）
bitter sweet cinema（Music Video）
Anniversary（Music Video） ※初収録
＜SPECIAL LIVE＞
頑張ったっていいんじゃない（Release Event atららぽーと豊洲 2014.7.7） ※初収録
サンキュー。（Live at ニコファーレ 2014.11.25） ※初収録
I am I（Live Digest 2019）
コントラスト（Studio Live at VICTOR STUDIO）
チューリップ -Duo-（Studio Live at Bang On Studio 2021）
JUMP（Live at EX THEATER ROPPONGI 2023.5.11） ※初収録
＜BONUS＞
資料用秘蔵映像（プレミアムお披露目ライブ＠渋谷WWW 2014.5.14） ※初収録
Event Digest ※初収録
TV SPOT集 ※初収録
ライブ・イベント情報
2024年9月7日（⼟）広島 CLUB QUATTRO open17:00 / start 18:00 キャンディープロモーション
2024年9月8日（日）福岡 DRUM LOGOS open16:30 / start 17:30 BEA
2024年9月14日（土）大阪 BIG CAT open17:00 / start 18:00 SOUND CREATOR
2024年9月15日（日）名古屋 DIAMOND HALL open16:30 / start 17:30 SUNDAY FOLK PROMOTION
2024年9月21日（⼟）札幌 PENNY LANE24 open17:00 / start 18:00 WESS
2024年9月23日（月・祝）仙台 Darwin open16:30 / start 17:30 NorthRoadMusic
2024年9月29日（日）Zepp Haneda（TOKYO）open17:00 / start 18:00 DISK GARAGE
チケット：1F スタンディング︓￥6,600(税込）、2F 指定席︓￥7,700(税込）※東京※ドリンク代別途 ※未就学児⼊場不可 ⼩学⽣以上有料
【チケット先行（e+）〜7月28日(日)23:59まで】 https://eplus.jp/oharasakurako/
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