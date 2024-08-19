大原櫻子 「10th Anniversary スペシャルトーク生配信」配信時間：2024年8月20日（火）19:00〜20:00配信アカウント：『ビクターエンタテインメント』LINE公式アカウントhttps://lin.ee/AhFRyzZ/lntl/pr ※スマホ専用 URLご覧いただく際には、アカウントの「フォロー」をお願いします。番組のライブ配信予定は、「LINE VOOM」のスケジューラーより確認でき、「フォローして通知を受け取る」をタップして事前フォローいただくと、配信開始時に通知を受け取れます。【YouTubeプレミア公開情報】「Anniversary」（Official Music Video）2024年8月21日（水）0時公開視聴予約はこちらhttps://youtu.be/f9bZU0Jhn0w

リリース情報





初回限定盤A（2CD+BOOK） 初回限定盤A（2CD+BOOK）



初回限定盤B（2CD+Blu-ray）・初回限定盤C （2CD+2DVD） 初回限定盤B（2CD+Blu-ray）・初回限定盤C （2CD+2DVD）



通常盤（2CD） 通常盤（2CD）

オールタイムシングルベスト 2014-2024『Anniversary』2024年8月21日発売＜CD概要＞初回限定盤A（2CD+BOOK）：VIZL-2342 / 4988002940561 / ￥6,600(税込)初回限定盤B（2CD+Blu-ray）：VIZL-2343 / 4988002940578 / ￥8,800(税込)初回限定盤C （2CD+2DVD）：VIZL-2344 / 4988002940585 / ￥8,800(税込)通常盤（2CD）：VICL-65986〜65987 / 4988002940592 / ￥4,400(税込)＜CD収録曲（全34曲収録）＞Disc 11.明日も（MUSH＆Co.）2.ちっぽけな愛のうた（小枝理子＆小笠原秋）3.頑張ったっていいんじゃない（大原櫻子 from MUSH＆Co.）4.サンキュー。（1stシングル）5.Happy Days（アルバム「HAPPY」収録）6.瞳（2ndシングル）7.真夏の太陽（3rdシングル）8.キミを忘れないよ（4thシングル）9.おどるポンポコリン10.大好き（5thシングル）11.踊ろう（アルバム「V」収録）12.ひらり（6thシングル）13.マイ フェイバリット ジュエル（7thシングル）14.さよなら（8thシングル）15.泣きたいくらい（9thシングル）16.Close to you（配信シングル）17.さあ冒険だ（配信シングル）Disc 21.ツキアカリ（配信シングル）2.I am I（10thシングル）3.Shine On Me（11thシングル）4.花光る（配信シングル）5.#やっぱもっと（12thシングル）6.STARTLINE（アルバム「l」収録）7.透ケルトン（配信シングル）8.ポッピンラブ！（13thシングル）9.Greatest Gift（13thシングル）10.それだけでいい（14thシングル）11.Door（配信シングル）12.愛のせい（配信シングル）13.初恋（配信シングル）14.JUMP（配信シングル）15.寂しいの色（配信シングル）10th Anniversary Songs16.サヨナラの準備は、もうできていた（カバー曲）※亀田誠治プロデュースによる新録音17.Anniversary（新曲）※亀田誠治プロデュースによる新録音＜初回限定盤A（2CD＋BOOK）＞これまでの活動の軌跡、数々のアーティスト写真などで構成される歌詞付フォトブック＜初回限定盤B（2CD＋Blu-ray）＆ C (2CD＋2DVD）Blu-ray&DVD＞最新曲「Anniversary」含む全ミュージックビデオに加えて、未公開のアナザーバージョン、ソロデビュー後初お披露目となったライブの貴重な資料映像、インストアライブ時の映像、CM集など、初商品化となる秘蔵映像を多数収録。約4時間に及ぶ、まさに大原櫻子の10年間の映像クロニクル。＜MUSIC VIDEO＞明日も（Music Video）頑張ったっていいんじゃない（Music Video）サンキュー。（Music Video）瞳（Music Video）瞳（Music Video ~Acapella Version~）無敵のガールフレンド（Music Video）無敵のガールフレンド（Music Video ~Another Version~） ※初収録Happy Days（Music Video）Happy Days（Live Music Video）Glorious Morning（Music Video）真夏の太陽（Music Video）My Way（Live Music Video）キミを忘れないよ（Music Video）大好き（Music Video）トレモロレイン（Music Video）サイン（Music Video）Dear My Dream（Music Video）ひらり（Music Video）マイ フェイバリット ジュエル（Music Video）マイ フェイバリット ジュエル（Music Video ~Another Version~） ※初収録さよなら（Music Video）泣きたいくらい（Music Video）ツキアカリ（Music Video）遠くまで（Music Video）青い季節（Music Video）いとしのギーモ（Music Video）明日も（Reprise version）（Music Video）卒業（Reprise version）（Music Video）ちっぽけな愛のうた（Reprise version）（Music Video）ひらり（Special Music Video） ※初収録キミを忘れないよ（Special Music Video） ※初収録I am I（Music Video）Shine On Me（Music Video）Shine On Me（Music Video ~Dance Version~ 1chorus only）Special Lovers（Music Video）Amazing!（Music Video）By Your Side（Music Video）#やっぱもっと（Music Video）透ケルトン（Music Video）STARTLINE（Music Video）同級生（Music Video）ポッピンラブ（Music Video）Greatest Gift（Music Video）それだけでいい（Music Video）Fanfare（Music Video）bitter sweet cinema（Music Video）Anniversary（Music Video） ※初収録＜SPECIAL LIVE＞頑張ったっていいんじゃない（Release Event atららぽーと豊洲 2014.7.7） ※初収録サンキュー。（Live at ニコファーレ 2014.11.25） ※初収録I am I（Live Digest 2019）コントラスト（Studio Live at VICTOR STUDIO）チューリップ -Duo-（Studio Live at Bang On Studio 2021）JUMP（Live at EX THEATER ROPPONGI 2023.5.11） ※初収録＜BONUS＞資料用秘蔵映像（プレミアムお披露目ライブ＠渋谷WWW 2014.5.14） ※初収録Event Digest ※初収録TV SPOT集 ※初収録