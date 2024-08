歌手であり声優の小林愛香が8月21日、2ndフルアルバム『Illumination Collection』をリリースする。同作品よりQ-MHzプロデュースのリード曲「Lonely Flight」のミュージックビデオが8月21日20:00よりオフィシャルYouTubeチャンネルにてプレミア公開される。ミュージックビデオは朝の通勤通学電車車内の日常での何気ない時間が舞台となった作品だ。女子高生、サラリーマン、主婦といったキャストとともに、車掌を演じる小林愛香にもご注目を。

■2ndフルアルバム『Illumination Collection』





▲Q-MHz ▲Q-MHz



▲パソコン音楽クラブ ▲パソコン音楽クラブ



▲佐伯ユウスケ ▲佐伯ユウスケ

2024年8月21日(水)リリースCD予約リンク:https://TF.lnk.to/IlluminationCollection_CD配信リンク:https://tf.lnk.to/IlluminationCollection【初回生産限定盤A (CD+BD+Photo Book A[28ページ]+チェキ風ブロマイド本人メッセージ(複写)付き A 3種ランダム封入)】TFCC-81093〜81094 / \9,350(税込)【初回生産限定盤B (CD+GOODS+Photo Book B[28ページ]+チェキ風ブロマイド本人メッセージ(複写)付き B 3種ランダム封入)】TFCC-81095 / \6,050(税込)・GOODS内容:オリジナルGOODSキーホルダー【通常盤 (CD)】TFCC-81096 / \3,300(税込)※全形態、初回プレス分のみ2024年10月から行われる<小林愛香 LIVE TOUR 2024 “Illumination Collection”>CD先行シリアルナンバー入り▼CD収録内容 ※全形態共通01. Lonely Flight作詞・作曲・編曲:Q-MHz02. BUMMER, BUMMER作詞:カミカオル 作曲:田代智一 編曲:U-Key zone03. Breakthroughだ!作詞・作曲・編曲:やしきん04. アミュレットメモリー作詞・作曲・編曲:メキメキ地蔵05. Can Can One One作詞:小林愛香、高瀬愛虹 作曲:田代智一 編曲:薮崎太郎06. グミチュウ(パソコン音楽クラブ REMIX)作詞・作曲:田代智一 編曲:酒井拓也(Arte Refact)07. YARUSHIKANAI feat. 佐伯ユウスケ作詞・作曲・編曲:佐伯ユウスケ08. Live goes on!!作詞・作曲・編曲:西片瑞樹09. As One作詞・作曲:カミカオル 編曲:U-Key zone10. KANPAI作詞・作曲:田代智一 編曲:佐伯youthK11. Original My Life作詞・作曲・編曲:Q-MHz12. だれも知らないんだ作詞・作曲・編曲:パリで食べたカマボコ▼BD収録内容 ※初回生産限定盤Aのみ収録<小林愛香 爆誕祭「Happy ∞ Birthday」>01. Happy ∞ Birthday02. Easy Fizzy03. Holiday!!04. Please! Please! Please!05. 君を守りたい06. Sunset Bicycle07. マコトピリオド08. Night Camp09. NO LIFE CODE10. Deep Resonance11. AMBITIOUS GOAL12. Crazy Easy Mode13. Border Rain14. グミチュウ15. Original My Lifeencoreen1. キセキヒカルen2. Lorem Ipsumen3. Can you sing along?※CD/Blu-rayの収録内容は変更になる可能性がございます。