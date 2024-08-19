²Æ¥¢¥Ë¥á¡Ö¥­¥óÆù¥Þ¥ó¡×´°àúÄ¶¿Í»ÏÁÄÊÔ¡¢½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥­¥Ã¥É¤¬Ä¶¿Í´Ç¸î»ÕÌò¤È¤·¤Æ¥²¥¹¥È½Ð±é·èÄê¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

¸½ºß¹¥É¾ÊüÁ÷Ãæ¤Î²Æ¥¢¥Ë¥á¡Ö¥­¥óÆù¥Þ¥ó¡×´°àúÄ¶¿Í»ÏÁÄÊÔ¡¢¤Ë¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥­¥Ã¥ÉÁª¼ê¤¬Ä¶¿Í´Ç¸î»ÕÌò¤Ç¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£

¸¶ºî¤Î¡Ö¥­¥óÆù¥Þ¥ó¡×¤Ï¡¢ºî¼Ô¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¡Ê¸¶ºî¥·¥Ê¥ê¥ªÃ´Åö¡¦ÅèÅÄÎ´»Ê¡¢ºî²èÃ´Åö¡¦Ãæ°æµÁÂ§¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ç1979Ç¯¤ËÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¡£¸½ºß¤â¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡×¡Ö½µ¥×¥ìNEWS¡×¡Ê¤¤¤º¤ì¤â½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ØÀÒ¤ò°Ü¤·Ï¢ºÜÃæ¡£¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×¤Ï7,700ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡£

¥­¥óÆùÀ±¤«¤éÍè¤¿¥É¥¸¤Ç¥Þ¥Ì¥±¤ÊÍî¤Á¤³¤Ü¤ìÄ¶¿Í¤Î¥­¥óÆù¥Þ¥ó¤¬¡¢ÅØÎÏ¡¢Í§¾ð¡¢¾¡Íø¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¤ä¤¬¤ÆÄ¶¿Í³ÊÆ®³¦ºÇ¶¯¤ÎÃË¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£¥¢¥Ë¥á¤Ï1983Ç¯¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Âç¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥­¥ó¥±¥·¤Ï2²¯ÂÎ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£


¿·¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥­¥óÆùÀ±²¦°ÌÁèÃ¥ÊÔ¤ÎÂ³¤­¤È¤Ê¤ë¡¢¸¶ºî¤Ç¤â¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë´°àúÄ¶¿Í»ÏÁÄÊÔ¤òProduction I.G¤¬¼ê¤¬¤±¡¢´ÆÆÄ¤Ï¤µ¤È¤¦ÍÛ¤µ¤ó¡¢¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¤Ï¿¼¸« ¿¿¤µ¤ó¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï´ÝÆ£¹­µ®¤µ¤ó¡¢²»³Ú¤Ï¹âÍü¹¯¼£¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¡¢¥­¥óÆù¥Þ¥óÌò¤ÏµÜÌî¿¿¼é¤µ¤ó¡¢¥­¥óÆù¿¿µÝ¤È¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥«¥á¥Ï¥áÌò¤ò¿ÀÃ«ÌÀ¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£

 

¢Í¥¢¥Ë¥á¡Ö¥­¥óÆù¥Þ¥ó¡×ÂÔË¾¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º"´°àúÄ¶¿Í»ÏÁÄÊÔ"¡¢2024Ç¯ÊüÁ÷·èÄê!! ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Ï¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡×¤ÎProduction I.G¡ª

¢Í2024²Æ¥¢¥Ë¥á°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é

 

º£²ó¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥­¥Ã¥ÉÁª¼ê¤¬Ä¶¿Í´Ç¸î»ÕÌò¤Ç¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£

¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥­¥Ã¥ÉÁª¼ê¤ÏÂÎ¤Ï¾®¤µ¤¤¤¬¤½¤Î¥ê¥ó¥°¥Í¡¼¥à¤ÎÄÌ¤ê¡ÈÀ±¤Î¸÷¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥¦¥ë¥È¥é¡¦¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò»ý¤Ä¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î¿Íµ¤¤ÎÊ¤ÌÌ¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£º£²ó½é¤á¤Æ¥¢¥Õ¥ì¥³¤ËÄ©Àï¡¢²ø²æ¤·¤¿Ä¶¿Í¤òµß¸î¤¹¤Ù¤¯¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ëÄ¶¿Í´Ç¸î»ÕÌò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢¡ÖÎò»Ë¤¢¤ë¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡¢¥­¥óÆù¥Þ¥ó¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â½Ð±é½ÐÍè¤¿¤³¤È¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
º£¸å¡¢9·î¤ÎÊüÁ÷¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¡£

 

¡Ú¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥­¥Ã¥É¡¡¥³¥á¥ó¥È¡Û

 

 

Ä¶¿Í´Ç¸î»ÕÌò¤òÄº¤­¤Þ¤·¤Æ¡¢½é¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤ÆÄº¤­¤Þ¤·¤¿¡ª
À¼Í¥¤ò¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤â½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤·¡¢¿ÍÀ¸²¿¤¬¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡ª¡ª¾Ð
²¿¤è¤êÎò»Ë¤¢¤ë¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡¢¥­¥óÆù¥Þ¥ó¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â½Ð±é½ÐÍè¤¿¤³¤È¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î´¶ÁÛ¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª
¤½¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ò´Ñ¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¥­¥óÆù¥Þ¥ó¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊýÃ£¤Ë¤Ï¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ø´Ñ¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤¡¡ªÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª
º£²ó¤ÏSLK¤Ë¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤­¡¢¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´ÀèÀ¸¤Ë¡¢´ÆÆÄ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¡¢¤¾¤·¤Æ¥­¥óÆù¥Þ¥ó¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª

(¢¨¥³¥á¥ó¥È¸¶Ê¸¥Þ¥Þ)

¡ÚPV¡Û

 

¢£PVÂè0ÏÃ

 

 

¢£PV3ÃÆ

 

 

¢£PVÂè2ÃÆ

 

 

¢£PVÂè1ÃÆ

 

 

¢£¥Æ¥£¥¶¡¼PV

 

 

¡ÚºîÉÊ¾ðÊó¡Û

¢£TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥­¥óÆù¥Þ¥ó ´°àúÄ¶¿Í»ÏÁÄÊÔ¡×

¡ãÊüÁ÷¾ðÊó¡ä

CBC¡¿TBS·ÏÁ´¹ñ28¶É¥Í¥Ã¥È¡Ö¥¢¥¬¥ë¥¢¥Ë¥á¡×ÏÈ¡§2024Ç¯7·î7Æü ÆüÍË¤è¤ë11»þ30Ê¬¤è¤êÊüÁ÷Ãæ

BS11¡§2024Ç¯7·î12Æü¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¡ª

¥¢¥Ë¥Þ¥Ã¥¯¥¹:7·î27Æü¤è¤êËè½µÅÚÍË21»þ¡ÁÊüÁ÷Ãæ¡ª

¡ö¥ê¥Ô¡¼¥ÈÊüÁ÷7·î28Æü¤è¤êËè½µÆüÍË9»þ¡Á

 

¡ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ä

¸¶ºî:¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´(½¸±Ñ¼Ò¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡×¡Ö½µ¥×¥ìNEWS¡×Ï¢ºÜ)

´ÆÆÄ¡§¤µ¤È¤¦ÍÛ

Éû´ÆÆÄ¡§Á¾²æ½à

¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§¿¼¸«¿¿

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§´ÝÆ£¹­µ®

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¡²£ÅÄ¼é

¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§ÂçÄ¥Àµ¸Ê

¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§´ä±Ê±ÙÀë

Èþ½Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§°Ë°æ Â¢

Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§Ê¿胗 ¸ç

¿§ºÌÀß·×¡§ÌÐÌÚÁáÍÀ

»£±Æ´ÆÆÄ¡§óîÆ£·Ä°ì

ÊÔ½¸¡§Â¼¾åµÁÅµ

²»¶Á´ÆÆÄ¡§º£ÀôÍº°ì

²»³Ú¡§¹âÍü¹¯¼£

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¹õÌÚÎà

¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Production I.G


¡ã¥­¥ã¥¹¥È¡ä

¥­¥óÆù¥Þ¥ó¡§µÜÌî¿¿¼é

¥ß¡¼¥È¤¯¤ó¡§¾åºä¤¹¤ß¤ì

¥Æ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡§¾®ÌîÂçÊå

¥í¥Ó¥ó¥Þ¥¹¥¯¡§¾®À¾¹î¹¬

¥¦¥©¡¼¥º¥Þ¥ó¡§³áÍµµ®

¥é¡¼¥á¥ó¥Þ¥ó¡§´ØÃÒ°ì

¥Ö¥í¥Ã¥±¥óJr.¡§³Þ´Ö½ß

¥¸¥§¥í¥Ë¥â¡§¾®Ìî¸­¾Ï

¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥í¡¼¥Þ¥ó¡§°Â¸µÍÎµ®

¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¡§µÜÅÄ½ÓºÈ

¥¹¥Æ¥«¥»¥­¥ó¥°¡§³Á¸¶Å°Ìé

¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Þ¥ó¡§µÈÌîÍµ¹Ô

¥ß¥¹¥¿¡¼¥«¡¼¥á¥ó¡§Ã«»³µª¾Ï

¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¡§´ÖµÜ¹¯¹°

¥¶¡¦Ëâ±ÀÅ·¡§¤«¤Ì¤«¸÷ÌÀ


¥¹¥È¥í¥ó¥°¡¦¥¶¡¦ÉðÆ»¡§ÂçÄÍÌÀÉ×

¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥é¥¸¥¢¥ë¡§¾®ÎÓ¿Æ¹°

¥¿¡¼¥Ü¥á¥ó¡§ÌîÅç·ò»ù

¥À¥ë¥á¥·¥Þ¥ó¡§ÛØ»³½¤Ç·

¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥Þ¥ó¡§ÉÙ²¬Í¤²ð

¥Þ¡¼¥ê¥ó¥Þ¥ó¡§Èø¹â·Ä°Â

¥Ô¡¼¥¯¥¢¡¦¥Ö¡¼¡§ÀÐÌÓæÆÌï


¥¢¥·¥å¥é¥Þ¥ó¡§¿ÀÃ«¹À»Ë

¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¥Þ¥ó¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ

¥¦¥ë¥Õ¥Þ¥ó:¥±¥ó¥É¡¼¥³¥Ð¥ä¥·

¥­¥óÆù¿¿µÝ/¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥«¥á¥Ï¥á¡§¿ÀÃ«ÌÀ

°Ñ°÷Ä¹¡§¸ÅÀîÅÐ»ÖÉ×

¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡§ÂÀÅÄ¿¿°ìÏº

 

¡ãWEB¡ä

¥¢¥Ë¥á¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kin29man-anime.com

¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X¡§https://twitter.com/kin29man_anime

 

¡Ú¸¶ºî¾ðÊó¡Û

¡¦¡Ö¥­¥óÆù¥Þ¥ó¡× ºÇ¿·84´¬ È¯ÇäÃæ¡ª

¡Ö¥­¥óÆù¥Þ¥ó¡×¸¶ºî¥µ¥¤¥È¡§https://wpb.shueisha.co.jp/kinnikuman/


¡ü¡Ö¥­¥óÆù¥Þ¥ó¡×¤È¤Ï

½¸±Ñ¼Ò¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ç1979Ç¯¤«¤é1987Ç¯¤Þ¤Ç¡Ö¥­¥óÆù¥Þ¥ó¡×387ÏÃÏ¢ºÜ¡£¡Ö¥­¥óÆù¥Þ¥óIIÀ¤¡×¤Ï1998Ç¯¤«¤é¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡×¤ÇÏ¢ºÜ¡£¡Ö¥­¥óÆù¥Þ¥ó¡×¡Ö¥­¥óÆù¥Þ¥óIIÀ¤¡×¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×7,700 ËüÉôÆÍÇË¡Ê ÎòÂå12°Ì µ­Ï¿¹¹¿·Ãæ¡Ë¡£

Âç¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥­¥ó¥±¥·¤Ï2²¯ÂÎ¤òÈÎÇä¡£TV¥¢¥Ë¥á¤Ï1983Ç¯4·î¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¡¢Ê¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤Ï20¡ó¡£7ËÜ¤Î±Ç²è¤âÀ©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

2011Ç¯¤Ë24Ç¯¿¶¤ê¤Ë¡Ö¥­¥óÆù¥Þ¥ó¡×¤ÎÏ¢ºÜ¤òºÆ³«¡£2012Ç¯¡Ö¤³¤Î¥Þ¥ó¥¬¤¬¤¹¤´¤¤ ¡×7°Ì¤ËÁª½Ð¡£2013Ç¯¤Ë¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÄÌ´¬100´¬¤òÃ£À®¡£2020Ç¯¤è¤ê¡Ö½µ¥×¥ìNEWS¡×¤ÎWEBÏ¢ºÜ¤Ë¤¯¤ï¤¨¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡×¤Ç¤âÆ±»þ·ÇºÜÃæ¡£

 

(c)¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥­¥óÆù¥Þ¥óÀ½ºî°Ñ°÷²ñ

(c)¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¡¿½¸±Ñ¼Ò


>> ²Æ¥¢¥Ë¥á¡Ö¥­¥óÆù¥Þ¥ó¡×´°àúÄ¶¿Í»ÏÁÄÊÔ¡¢½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥é¥¤¥È¡¦¥­¥Ã¥É¤¬Ä¶¿Í´Ç¸î»ÕÌò¤È¤·¤Æ¥²¥¹¥È½Ð±é·èÄê¡ª ¤Î¸µµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é