¤À¤¤¤¿¤Ò¤«¤ë¤ÎÉ×¡¢¥´¥ß1¤Ä¤Ê¤¯¤ÆåºÎï¤ÊTDL¤ÎÍÍ»Ò¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÎÀ¼
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤À¤¤¤¿¤Ò¤«¤ë¤ÎÉ×¤Ç¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦¾®Àôµ®Ç·¤µ¤ó¤¬18Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¥´¥ß1¤Ä¤Ê¤¯¤ÆåºÎï¤ÊÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
²ÈÂ²¤ÇÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¾®Àô¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¡ÖºòÈÕ¡¢¶öÁ³¤Ë¤â¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Î¤ª»Å»ö¤ß¤¿¤¤¤ÊÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¡¢¡¢¥´¥ß¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Û¥ó¥ÈåºÎï¤À¤Ê¤¡¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÅ´Æ»¤Î¥ì¡¼¥ë³ÎÇ§¤âËèÈÕ¡¢·ç¤«¤µ¤º¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é³Ú¤·¤á¤ë¤ó¤À¤Ê¤¡¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òËþµÊ¤¹¤ëÂ©»Ò¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¿¼Ìë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÆüÃæ¤â¤³¤Î±êÅ·²¼¡¢¾Ð´é¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¥ã¥¹¥È¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤«¤éÌ´¿´ÃÏ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¤¡¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥Û¥ó¥È¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö»ä¤â¤½¤ÎÈÖÁÈ¸«¤Æ¡¢´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¤ë³§¤µ¤ó¤µ¤¹¤¬¥×¥í¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£