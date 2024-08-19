¤À¤¤¤¿¤Ò¤«¤ë¡¢TDL¤ÇÉ¬¤º¿©¤Ù¤¿¤¤ÉÊ¤ò¾Ò²ð¡Ö1¸ÄÂ¿¤¯¹ØÆþ¤·¤Æ¡¢³ÎÊÝ¡×
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤À¤¤¤¿¤Ò¤«¤ë¤¬18Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤ÇÉ¬¤º¿©¤Ù¤¿¤¤ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¤À¤¤¤¿¤ÏÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£ºÇ½é¤ËÉ×¤Ç¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦¾®Àôµ®Ç·¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø¥«¥ê¥Ö¤Î³¤Â±¡Ù¤Ë¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡ÖÅÚ¼ê¥Ü¡¼¥¤¤Ï¡¢ÉÝ¤¬¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡ÄÁ°¤Î¤á¤ê¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ©»Ò¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡Ö¥¥ã¥¹¥È¤ÎÊý¤¬¡¢¥·¡¼¥ë¤òÁª¤Ð¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥·¡¼¥ë¤òÌã¤¤¤Ä¤Ä¡Ä¥ï¥Ã¥Õ¥ë¤Ç¥ª¥ä¥Ä¥¿¥¤¥à¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¥ï¥Ã¥Õ¥ë¤ò¿©¤Ù¤ëÂ©»Ò¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¡£¡ÖÉ×¤È»ä¤Ï¡Ä¥¹¥â¡¼¥¯¥Á¥¥ó¡×¤È½Ò¤Ù¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥ï¥Ã¥Õ¥ë²Ä°¦¤¤¡×¡Öµ×¤·¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£