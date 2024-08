Highlight ¥¤¡¦¥®¥°¥¡¥ó¡¢Ìó5Ç¯È¾¿¶¤ê¤ÎÍèÆü¥½¥í¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò11·î¤Ë³«ºÅ·èÄê¡ª

今年デビュー15周年を迎えるHighlightのメンバーであるイ・ギグァンが、ソロコンサート「2024 LEE GIKWANG SOLO CONCERT [OBSESSED] in JAPAN」を11月14日(木)、15日(金)にZepp Hanedaで開催することが決定した。日本での開催は、2019年4月以来、約5年半振りとなる今回のソロコンサートは、韓国では8月17〜18日の2日間にわたって開催。チケット発売直後に全席完売になるという圧倒的な集客力を証明した。

多彩なステージや自らプロデュースした未公開の新曲2曲を披露するなど、圧倒的なパフォーマンスでファンを魅了し、韓国公演は成功裡に終了。日本ではどのようなステージを披露してくれるのか、期待が高まる。チケットのファンクラブ先行販売は、8月30日(金)の11時より開始する。

■公演情報

「2024 LEE GIKWANG SOLO CONCERT [OBSESSED] in JAPAN」

【日程】

2024年11月14日 (木) 17:30 開場 / 18:30 開演

2024年11月15日 (金) 17:30 開場 / 18:30 開演



会場:Zepp Haneda (TOKYO)



料金:13,750円(税込/全席指定)

※全座席指定

※別途ドリンク代600円必要

※未就学児入場不可。6歳以上要チケット

※営利目的の転売禁止



【チケット受付】

・Highlight JAPAN OFFICIAL FANCLUB先行

2024年8月30日(金) 11:00 〜 9月16日(月・祝) 23:59

https://www.highlight-fc.jp/



主催・企画:Around US / (株)エムダッシュクリエイティブ

制作・運営:(株)バッドニュース

協力:Highlight JAPAN OFFICIAL FANCLUB