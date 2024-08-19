¡Úµð¿Í¡Û£²£°Æü¤«¤é¹Åç¤È¼ó°Ì¹¶ËÉ£³Ï¢Àï¡¡»³ºê°Ë¡¢¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¡¢¸Í¶¿¤¬ÀèÈ¯¤Ø
¡¡Ãù¶â£±£±¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°£²°Ì¤Îµð¿Í¤Ï£²£°Æü¤«¤éËÜµòÃÏ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç£±¥²¡¼¥àº¹¤ÇÄÉ¤¦¼ó°Ì¡¦¹Åç¤È¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉ£³Ï¢Àï¤ËÎ×¤à¡£
¡¡½éÀï¤«¤é»³ºê°Ë¡¢¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¡¢¸Í¶¿¤¬¤¤¤º¤ì¤âÃæ£·Æü¤ÇÀèÈ¯Í½Äê¡£²¾¤Ë¹Åç¤¬£³Ï¢¾¡¤¹¤ë¤È¹Åç¤ËÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯£³£°¤¬ÅÀÅô¤¹¤ë¤À¤±¤Ë°ìÀïÉ¬¾¡¤ÇÀï¤¦¡£
¡¡Ìî¼ê¤ÏºäËÜ¤¬º£µ¨¤ÎÂÐ¹ÅçÀï¤ÎÂÇÎ¨¤¬£³³ä£·Ê¬¤È¹âÂÇÎ¨¤Ç´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡Î¾¥Á¡¼¥à¤Îº£µ¨ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ïµð¿Í¤Î£·¾¡£¶ÇÔ£³Ê¬¤±¡£»Ä¤ê£¹»î¹ç¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Ïº£²ó¤Î£³»î¹ç¤¬ºÇ¸å¡££¹·î¤Ë¤Ï¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç£¶»î¹ç¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£