¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛÂç¼Ò107Ç¯¤Ö¤ê4¶¯¤Ê¤é¤º¡¡ÇÏÄíµß±ç¤âÎÏ¿Ô¤ÎÞ¡Ä4Àï492µå¡¡¡È²÷¿À·â¡É¤ËËüÍë¤ÎÇï¼ê
¡¡¡þÂè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè12Æü¡¦½à¡¹·è¾¡¡¡Âç¼Ò2¡Ý8¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê2024Ç¯8·î19Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡Âç¼Ò¡ÊÅçº¬¡Ë¤¬¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤Ë2¡Ý8¤ÇÇÔ¤ì¡¢1917Ç¯°ÊÍè107Ç¯¤Ö¤ê¤Î4¶¯Æþ¤ê¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âè1²óÃÏÊýÂç²ñ¤«¤é½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤ë¡Ö³§¶Ð15¹»¡×¤Î½à·è¾¡¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢1961Ç¯½àÍ¥¾¡¤Î¶Í°þ¡ÊÏÂ²Î»³¡Ë°ÊÍè¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½éÀï¤«¤é3»î¹çÏ¢Â³´°Åê¤ÎÇÏÄíÍ¥ÂÀ¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡£´ß¹±²ð¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÎÆ£¸¶Í¤¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢ÆóÅð¤ËÀ®¸ù¡£1»à»°ÎÝ¤«¤éÍ·¥´¥í¤Î´Ö¤ËÀèÀ©¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢2²ó¤Ë3Ï¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤È¡¢4²ó¤Ë¤Ï3»Íµå¤Ç2»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¡¢²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç2ÈÖ¼ê¡¦»³ËÜ²ÂÂÁ¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾¸å¤Î4²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡¢±à»³½ãÀµ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬Åêµ¾ÂÇ¡£Áê¼êÅê¼ê¤Î°ìÎÝ¤Ø¤Î°Á÷µå¤Î´Ö¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡5²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¾ìÌÌ¤ÇÇÏÄí¤¬µß±çÅÐÈÄ¡£Í·¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê»»¦¤òÁÀ¤Ã¤¿ÆóÎÝ¡¦¹â¶¶æÆÏÂ¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÎÁ÷µå¥ß¥¹¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¡£7²ó¤Ë4Ï¢ÂÇ¤Ç4ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢8²ó¤Ë¤âÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÇÏÄí¤Ï4»î¹ç¤Ç·×492µå¤òÅê¤¸¡¢9²ó¤Î¹¶·â¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ÇÀ¼±ç¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¹æµã¡£ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿Î¾¹»¤ÎÊ³Æ®¤Ë¾ìÆâ¤«¤é¤ÏËüÍè¤ÎÇï¼ê¤¬ÌÄ¤ê¤ä¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£