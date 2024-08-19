·Ù»ëÄ£ÀÄÇß½ð=2024Ç¯6·î24Æü¸á¸å4»þ48Ê¬¡¢ÅìµþÅÔÀÄÇß»ÔÌî¾åÄ®4ÃúÌÜ¡¢µÈÂ¼½Ù»£±Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡19Æü¸á¸å0»þ35Ê¬¤´¤í¡¢ÅìµþÅÔ±üÂ¿ËàÄ®É¹Àî¤Ç¡ÖÃËÀ­¤¬Àî¤ËÎ®¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÌÜ·â¼Ô¤ÎÃËÀ­¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£

¡¡·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìó1»þ´ÖÈ¾¸å¤ËÀîÄì¤Ç¥Ù¥È¥Ê¥à¹ñÀÒ¤Î20¡Á30Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡ÀÄÇß½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ­¤ÏÅö»þ¡¢Æ±¹ñÀÒ¤ÎÃË½÷6¿Í¤È²ÏÀîÉß¤Ç¥Ð¡¼¥Ù¥­¥å¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ±½ð¤Ï¡¢ÃËÀ­¤¬Àî¤ËÆþ¤Ã¤ÆÎ®¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¸½¾ì¤ÏJR±üÂ¿Ëà±Ø¤«¤éÆî¤ØÌó200¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢Â¿ËàÀî¤ÈÆü¸¶Àî¤¬¹çÎ®¤¹¤ëÃÏÅÀ¡£¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï12Æü¤Ë¤â³°¹ñÀÒ¤ÎÀ®¿ÍÃËÀ­¤¬Àî¤ËÎ®¤µ¤ì»àË´¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Æ±½ð¤Ï¡¢ÀîÍ·¤Ó¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¸æÁ¥¼Ó»Ò¡Ë