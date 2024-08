イタリア人ロックデュオのLittle BoysとシンガーソングライターでギタリストのDURANが、対バンツアー「Little Boys + DURAN Split Tour」を開催することを発表した。初日10月9日の大阪公演ではKING BROTHERSがゲスト出演することも発表された。日本好きで知られるLittle Boysのエル(Vo./Gt.)とエッセ(Dr.)は2022年にセルフタイトルのアルバム『Little Boys』でデビュー。2023年には日本語の歌詞「SATSUGAI」を含むセカンドアルバム『Ricordati che devi morire(英題:Remember That You Have To Die)』を発売し、収録曲「Una rivale」はイタリアのMTV「New Zone」に6週連続で選曲され、本国でも注目されている。稲葉浩志(B'z)や清春、藤井風など数々のミュージシャンのステージでギタリストとして活動し、ソロとしては国内外でライブ活動をおこなっているDURAN、そして、現在オーストラリア&日本ツアー中のKING BROTHERSとの共演に期待が高まる。

なお、本ツアー中にLittle Boysは10月15日に東京でソロライブの開催も決まっている。チケットは8月23日より販売開始。■Little BoysコメントデュランからSNSを通じて連絡をもらって、私たちの音楽とカリスマ性に感銘を受けたと言ってくれたんです。彼のことや、彼の音楽を聴くうちに音楽的に親和性を強く感じて、このツアーに参加することを決めました。最初の日本ツアー後にまた日本に帰ろうとは思っていましたが、デュランの誘いで、しかもキングブラザーズとも一緒にステージに出られるとは予想外で光栄です。同じセンスを持った日本のアーティストとのこのツアーは間違いなく唯一無二のものになると感じています。リトルボーイズ、帰還!ファンの皆さんとの約束は守ります。■DURANコメント道端に落ちてた小石がGemに見えるのか、見えないのか。僕らから見たLittle Boysの音は”ロックンロールを殺すな”と叫んでいた。そうロックンロールを殺すな。It's not easy going through life. Constantly questioning the punk credibility of everyone around you.■KING BROTHERSコメントリトルボーイズ様、デュラン様へ兵庫県西宮のキングブラザーズです、今回は貴重なツアー初日の大阪公演にスペシャルゲストとしてお誘いを頂き誠に有難うございます、お誘いを頂いた限りは全力で滅茶苦茶にさせて頂きますので、どうぞ宜しくお願い致しますキングブラザーズ一同より<ライブ情報>LITTLE BOYS + DURAN Split Tour10月9日(水)大阪NOON+CAFESpecial Guest: KING BROTHERSOPEN 18:30 START 19:0010月10日(木)名古屋Club UPSETOPEN 19:00 START 19:3010月12日(土)山梨MamanOPEN 18:00 START 19:0010月17日(木)新代田FEVEROPEN 19:00 START 19:30LITTLE BOYS JAPAN TOUR10月15日(火)RED SHOES18:00 OPEN START 19:00