»³¸ý¤â¤¨¡¢²ÈÂ²¤Ç¡ÈËÌ³¤Æ»¤ÎÎ¹¡É²Æ¤Î»×¤¤½Ð¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤ÎÀ¼¡¡É×¤ÏÇú¾ÐÌäÂê¡¦ÅÄÃæÍµÆó
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤ÎÇú¾ÐÌäÂê¡¦ÅÄÃæÍµÆó¡Ê59¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³¸ý¤â¤¨¡Ê47¡Ë¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö#ËÌ³¤Æ» #²ÈÂ²Î¹¹Ô¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¡¢²Æ¤Î»×¤¤½Ð¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ç¤Î¡È»×¤¤½Ð¥·¥ç¥Ã¥È¡ÉÈäÏª¤Î»³¸ý¤â¤¨
¡¡»³¸ý¤Ï¡ÖËÌ³¤Æ»¤ÎÎ¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¿¡£¾Ð¡×¤È¤¹¤Ù¤Æ¤¬Í½ÄêÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö¤½¤Î¤«¤ï¤ê¡Ä¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡¢¥µ¥ë¥Ó¥¢¤ä¥±¥¤¥È¥¦¤¬Èþ¤·¤¯ºé¤¤¤Æ¤¿¤è¡×¤ÈËþ³«¤Î²Ö¡¹¤È¤È¤â¤Ë»£±Æ¤·¤¿µÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡ÖÁÇÅ¨¡×¡ÖËÌ³¤Æ»¤Ë²ÈÂ²Î¹¹Ô¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤â¤¨¤µ¤óåºÎï¡×¡Ö¤ª²Ö¤â¤â¤¨¤Á¤ã¤ó¤â²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³¸ý¤Ï¡¢2015Ç¯¤ËÅÄÃæ¤ÈºÆº§¡£Á°É×¤È¤Î´Ö¤ËÄ¹½÷¡õÄ¹ÃË¤¬¤ª¤ê¡¢ºÆº§¸å¤Î17Ç¯¤ËÅÄÃæ¤È¤Î´Ö¤ËÂè3»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ç¤Î¡È»×¤¤½Ð¥·¥ç¥Ã¥È¡ÉÈäÏª¤Î»³¸ý¤â¤¨
¡¡»³¸ý¤Ï¡ÖËÌ³¤Æ»¤ÎÎ¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤ò¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¿¡£¾Ð¡×¤È¤¹¤Ù¤Æ¤¬Í½ÄêÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö¤½¤Î¤«¤ï¤ê¡Ä¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡¢¥µ¥ë¥Ó¥¢¤ä¥±¥¤¥È¥¦¤¬Èþ¤·¤¯ºé¤¤¤Æ¤¿¤è¡×¤ÈËþ³«¤Î²Ö¡¹¤È¤È¤â¤Ë»£±Æ¤·¤¿µÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡ÖÁÇÅ¨¡×¡ÖËÌ³¤Æ»¤Ë²ÈÂ²Î¹¹Ô¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤â¤¨¤µ¤óåºÎï¡×¡Ö¤ª²Ö¤â¤â¤¨¤Á¤ã¤ó¤â²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³¸ý¤Ï¡¢2015Ç¯¤ËÅÄÃæ¤ÈºÆº§¡£Á°É×¤È¤Î´Ö¤ËÄ¹½÷¡õÄ¹ÃË¤¬¤ª¤ê¡¢ºÆº§¸å¤Î17Ç¯¤ËÅÄÃæ¤È¤Î´Ö¤ËÂè3»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£