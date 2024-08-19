¡ÚËß´ü´Ö¤ÎJRÍøÍÑ¾õ¶·¡ÛÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎºòÇ¯¤è¤êÍøÍÑ¼ÔÁý²Ã
JR¤ÏËß¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÎºòÇ¯¤è¤êÍøÍÑ¼Ô¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JRÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î9Æü¤«¤é18Æü¤ÎËß¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë²¬»³¤«¤é¿·Âçºå´Ö¤Ç¿·´´Àþ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¿Í¤Ï²¼¤ê¤ÇÌó89Ëü5Àé¿Í¤È¡¢ºòÇ¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ2%¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
U¥¿ー¥ó¤ÎÍøÍÑ¤¬Â¿¤¤¾å¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢JRÀ¾ÆüËÜ´ÉÆâ¤Ç¤ÏÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤âË³¤·¤¯ÍøÍÑ¼Ô¤Ï13%¾å¾º¤·Ìó91Ëü3Àé¿Í¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬Å·¸õ¤äµÙ¤ß¤¬¤È¤ê¤ä¤¹¤¤ÆüÄø¤Ë·Ã¤Þ¤ìºòÇ¯¤è¤êÍøÍÑ¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢JR»Í¹ñ¤Ç¤Ï¡¢À¥¸ÍÂç¶¶Àþ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¿ô¤Ï27Ëü1000¿Í¤Ç¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ107%¤ÈÌó1Ëü7900¿ÍÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¹âÃÎ¡¢ÆÁÅç¡¢°¦É²¤Ë¸þ¤«¤¦ÆÃµÞ¡¢3Ï©Àþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÍøÍÑ¼Ô¿ô¤Ï12Ëü4Àé¿Í¤ÈÁ°¤ÎÇ¯¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ëß´ü´ÖÃæ¤ËÅ·¸õ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÍøÍÑ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£