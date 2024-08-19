¡Ø¥·¥¸¥å¥¦¥«¥é¡Ù¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¤ÎKV¡ÊÄó¶¡¡áVoicy¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡Voicy¤Ï¡¢2024Ç¯8·î14Æü¤è¤ê¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Ø¥·¥¸¥å¥¦¥«¥é¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¤Î¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¤òÇÛ¿®³«»Ï¤¹¤ë¡£

»²¹Í¡§¡Ú¼Ì¿¿¡Û22ºÐ¤ÎÀÄÇ¯¤ÈÎø¤¹¤ë40ºÐ´ûº§¤ÎÇä¤ì¤Ê¤¤¥Þ¥ó¥¬²È¡¡¥Þ¥ó¥¬¡Ø¥·¥¸¥å¥¦¥«¥é¡Ù

¡¡¡Ø¥·¥¸¥å¥¦¥«¥é¡Ù¤Ï¡¢40ºÐ´ûº§¤ÎÇä¤ì¤Ê¤¤¥Þ¥ó¥¬²È¤È22ºÐ¤ÎÀÄÇ¯¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÎø¤òÉÁ¤¤¤¿¥Þ¥ó¥¬ºîÉÊ¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Ë¤Æ¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡½Ð±é¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÌÊ´Ó Ç¦Ìò¤ËÆ£Á±¤ß¤­¡¢µÌÀé½©Ìò¤È²£»³Åß¸ç¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë