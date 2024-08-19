¼ê±ÛÍ´Ìé¤È¤Î¥¥¹¤¬¤¤Ã¤«¤±¡ª»°¾åÍª°¡¤¬¹ë¸ì¤·¤¿¡Ö¥¯¥ºÃË¥»¥ó¥µ¡¼¤¬¤¹¤°¤ËÆ¯¤¯¡×¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎÍò
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥â¥Æ¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSKE48¡×¤ò·Ð¤Æ±ð·Ï½÷Í¥¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë»°¾åÍª°¡¤À¡£¤½¤Î¥â¥Æ¤Þ¤¯¤ê¤ÎÎø°¦·Ð¸³¤«¤é¡¢»°¾å¤Ï¥¯¥º¤ÊÃËÀ¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¯¥ºÃË¤Î¤ä¤ê¸ý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃ½¸¤·¤¿£¸·î15ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¡¢»°¾å¤Ï¥¯¥ºÃË¥»¥ó¥µ¡¼¤¬¤¹¤°¤ËÆ¯¤¡¢½é¸«¤Ç¡Ö¥¯¥º¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¤éÀµ³Î¤ËÅö¤¿¤ë¤È¹ë¸ì¤·¤¿¡£
¡¡»°¾å¤Ï¶ñÂÎÎã¤òµó¤²¤¿¤Î¤À¤¬¡¢½éÂÐÌÌ¤ÇÏ¢ÍíÀè¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ëÃË¤Ï¾ï½¬Åª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È·Ù²ü¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯¤äÈ±¿§¡¢¤µ¤é¤Ë¥Í¥¤¥ë¤òË«¤á¤Æ¤¯¤ëÃËÀ¤Ë¡Ö¥¯¥ºÃËÎ¨¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÎÏÀâ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°û¤ß²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÀ¹¤ê¾å¤²Ìò¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸·¤·¤¯¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤¯¡¢À¹¤ê¾å¤²Ìò¤Ë¤ÏÀ¹¤ê¾å¤²Ìò¤ËÅ°¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤·¤Æ¡¢À¹¤ê¾å¤²¤Ê¤¬¤é¡Ö½÷¤Ë¤¤¤¯¡×¤Î¤Ï¥¯¥ºÃË¤À¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»°¾å¤Ï°û¤ß²ñ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃËÀ¤«¤éµ¢¤ê¤Ë¡Öº£¤«¤é²ñ¤ï¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¡¢¤½¤ÎÍ¶¤¤¤òÃÇ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤ËÊÌ¤Î½÷Í§Ã£¤¬¤½¤ÎÃËÀ¤«¤éÁ´¤¯Æ±¤¸Ê¸ÌÌ¤ÇÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤È¤Ë¤«¤¯¡¢»°¾å¤Î¼þ°Ï¤Ë¤Ï¥¯¥ºÃË¤¬·²¤¬¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¥¨¥ó¥¿¥á»ï¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤À¡£
¡Ö»°¾å¤Ï¹¥¤¤ÊÃËÀ¤Î¥¿¥¤¥×¤È¤·¤Æ¡¢²²ÌÌ¤â¤Ê¤¯¡Ø¥¤¥±¥á¥ó¡Ù¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¸«¤¿ÌÜ½Å»ë¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥¯¥º¤«¤É¤¦¤«¤Ï¸åÉÕ¤±¤À¤í¤¦¡¢¤È¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢»°¾å¼«¿È¤ÏÎø°¦¤Ë¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö»×¹Í¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤Î¥¯¥ºÃË¤Ë½Ð²ñ¤¤¤¹¤®¤¿¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡»°¾å¤È¤¤¤¨¤ÐSKE48¤ËºßÀÒ¤·¤¿2013Ç¯º¢¤Ë¡¢¸µNEWS¤Î¼ê±ÛÍ´Ìé¤È¤ÎÅ¥¿ì¥¥¹¸½¾ì¤¬½µ´©»ï¤Ë¥¹¥¯¡¼¥×¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤¤¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢SKE¤òÃ¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍÌ¾¤ÊÏÃ¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢»°¾å¤Ï£¶·î£·Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸ ²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê!!¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÇÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤â¡¢¹Á¶è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤Æ»²²Ã¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Åìµþ¤Ç¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¤½¤Î·ë²Ì¤¬¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤Ã¤¿¼ê±Û¤È²á¤´¤·¤¿Ç®¤¤°ìÌë¤Ç¤Î¡¢Ê£¿ô²ó¤ËµÚ¤Ö¥¥¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¤¬¡Ä¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ö¥¯¥ºÃË¥»¥ó¥µ¡¼¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¡¢ÄË¤¤¤È¤³¤í¤ò¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿º£²ó¤Î»°¾å¤À¤¬¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤Ê¤é¥¯¥ºÃË¤Ç¤â¤¢¤ê¤È¤¤¤¦À¸¤Êý¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼Â¤Ï¡ÖÌµ¤¤Ë¤·¤âÈó¤º¡×¤È¤¤¤¦Íý²ò¤Ç¤è¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£
¡Ê¸¢ÅÄÎÏÌé¡Ë