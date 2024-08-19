¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛIWGPÀ¤³¦²¦¼ÔÆâÆ£Å¯Ìé¤¬9Ž¥29¿À¸Í¤Ç¥ª¡¼¥«¡¼¥ó¤ÈV1Àï¡¡¾¡¼Ô¤¬10Ž¥14Î¾¹ñ¤Ç¥¶¥Ã¥¯·Þ·â
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï£±£¸Æü¡¢¼¡´ü¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£¹·î£¶Æü¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç³«Ëë¡Ë¤Î¼çÍ×ÂÐÀï¥«¡¼¥É¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÀï¤Î£¹·î£²£¹Æü¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¤Ï£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¡¦ÆâÆ£Å¯Ìé¤¬¥°¥ì¡¼¥È¡½£Ï¡½¥«¡¼¥ó¤È¤Î½éËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤à¡£ÆâÆ£¤Ï¡Ö£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¸ø¼°Àï¤Ç¥ª¡¼¥«¡¼¥ó¤ËÇÔÀï¤·¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¥Þ¥Ã¥Á¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±Àï¤Î¾¡¼Ô¤Ï£±£°·î£±£´ÆüÎ¾¹ñÂç²ñ¤Ç£Ç£±ÇÆ¼Ô¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼jr.¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤à¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±Âç²ñ¤Ç¤Ï£É£×£Ç£Ð¡¦£Ç£Ì£Ï£Â£Á£Ì¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¤¬£Ù£Ï£Ó£È£É¡½£È£Á£Ó£È£É¤È¤Î£²ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤à¤³¤È¤â·èÄê¡£¥Õ¥£¥ó¥ì¡¼¤Ï£±£¸ÆüÎ¾¹ñÂç²ñ¤Î£¶¿Í¥¿¥Ã¥°Àï¤Ç£Ù£Ï£Ó£È£É¡½£È£Á£Ó£È£É¤Ë¥Õ¥©¡¼¥ëÉé¤±¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Î²¦ºÂÀï¤âÂ³¡¹¤È·èÄê¤·¤¿¡££¹·î£¸Æü¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¤Ï£Î£Ê£Ð£×¡¡£×£Ï£Ò£Ì£ÄÇ§Äê£Ô£Ö²¦¼Ô¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥³¥Ö¤¬ÄÔÍÛÂÀ¤È¤Î£Ö£³Àï¤¬·èÄê¡££¹·î£¹Æü¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¤Ï£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµé²¦¼Ô¤Î£È£Å£Î£Á£Ò£Å¤¬¹â¶¶¥Ò¥í¥à¤È¤Î½éËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤à¡£¥Ò¥í¥à¤Ï£±£¸ÆüÎ¾¹ñÂç²ñ¤Î£¸¿Í¥¿¥Ã¥°Àï¤Ç²¦¼Ô¤«¤éÄ¾ÀÜ¥Õ¥©¡¼¥ë¾¡¤Á¤ò¼ý¤áÄ©Àï¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£¹·î£±£±ÆüÀçÂæÂç²ñ¤Ç¤Ï£É£×£Ç£Ð¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î£Ä£Ï£Õ£Ë£É¤¬ÀÐ¿¹ÂÀÆó¤È¤Î½éËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤à¡££¹·î£±£´Æü¤ÎËÌ³¤Æ»¡¦ÅÐÊÌÂç²ñ¤Ç¤Ï£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµé£¶¿Í¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤ÎÃª¶¶¹°»ê¡õÌðÌîÄÌ¡õ¥Ü¥ë¥Á¥ó¡¦¥ª¥ì¥Ã¥°¤¬£Å£Ö£É£Ì¡õ¹â¶¶ÍµÆóÏº¡õ¥Ç¥£¥Ã¥¯Åì¶¿¤È¤Î½éËÉ±ÒÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£