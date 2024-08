『きまぐれオレンジ☆ロード』『烈火の炎』『マキバオー』『ラッキーマン』アニメタイムズで一挙配信開始

株式会社ぴえろ(スタジオぴえろ)の設立45周年を記念して、『きまぐれオレンジ☆ロード』、『烈火の炎』、『みどりのマキバオー』など人気アニメ作品が、Prime Videoチャンネル『アニメタイムズ』で配信がスタートした。アニメタイムズは、『Anytime アニメと過ごそう』をキャッチフレーズに、今話題の人気作品や懐かしい名作アニメまで、劇場版、テレビシリーズ、OVAなど、様々なカテゴリーのアニメ作品が見放題となるPrime Video チャンネルのアニメ専門チャンネルのほか、毎月無料でアニメ本編が楽しめるアニメタイムズ公式YouTubeチャンネルも運営している。

■配信作品8月19日配信開始『劇場版BLEACH MEMORIES OF NOBODY』『劇場版BLEACH The DiamondDust Rebellion もう一つの氷輪丸』『劇場版BLEACH Fade to Black 君の名を呼ぶ』『劇場版BLEACH 地獄篇』『烈火の炎』『みどりのマキバオー』『とっても!ラッキーマン』『きまぐれオレンジ☆ロード』『がんばれ!キッカーズ』