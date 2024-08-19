¡Ú¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡ÛÀ¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¡¡£Á£Ì£ÓÆ®ÉÂ¡¡¡Ö¿Ê¹Ô¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¿ê¤¨¤º¡×¡Ö¸ÆµÛµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¾õ¶·ÌÀ¤«¤¹
£Î£È£Ë¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¥ï¡¼¥ë¥ÉÊüÁ÷¶É¡×¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡×Ìò¤Ê¤É¤ò¤Ä¤È¤á¤¿¡¢À¼Í¥¤ÎÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤¬£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£
Æ®ÉÂÃæ¤Î£Á£Ì£Ó¡Ê¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¾õ¶·¡¦¿´¶¤òÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡ÛÀ¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¡¡£Á£Ì£ÓÆ®ÉÂ¡¡¡Ö¿Ê¹Ô¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¿ê¤¨¤º¡×¡Ö¸ÆµÛµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¾õ¶·ÌÀ¤«¤¹
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¡¡ALS(¶Ú°Ñ½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É)¤Ï¡¡¼ê¶¯¤¤ÆñÉÂ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Öº£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¿Ê¹Ô¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¿ê¤¨¤º¡¡¤È¤¦¤È¤¦¤´¼«Ëý¤Î¡¡³ä¤ê¤Ð¤·ÆþÎÏ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë»ÏËö¡Ä¡×¡Ö¸ÆµÛµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¡¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¼«³Ð½ÐÍè¤ëÍ¤êÍÍ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¼«È¯¸ÆµÛ¤¬¤¤Ä¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¡¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÁ°¤Ëµï¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤¬¡¡¤É¤ó¤É¤óÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡¡7·î¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¥¥Ä¥¤ÂÎÄ´¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢ÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤³¤Ç¹Í¤¨¤¿¤Î¤¬¡Ä¼«È¯¸ÆµÛ¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¤Ë¡¡¸ÆµÛ´ï¤ËÍê¤ë»ö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯»ö¤Ç¤¹¢ö¡×¡Ö¸ÆµÛ´ï¤ò³°¤·¤Æ´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¡¸ÆµÛ´ï¤ò¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ¡¡¤É¤ì¤À¤±¿§¡¹¤Ê»ö¤¬½ÐÍè¤ë¤Î¤«¡¡¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¡½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¸ÆµÛ´ï¤ò¤Ä¤±¤¿¾õÂÖ¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤Ë¡¡¤½¤³¤½¤³¤Î³ÑÅÙ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¡¤½¤Î»ÑÀª¤Ç¸ÆµÛ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤Æ¡¡¤½¤ì¤Ë´·¤ì¤ÆÍè¤¿¤é¡¡¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÀßÃÖ¤·¤Æ³ÑÅÙ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤½¤³¤Ë»ëÀþÆþÎÏ¤ÎÁõÃÖ¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¡¡¤½¤ì¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¡Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¸À¤¦»ö¤Ç¤¹¡×¤È¡¢²òÀâ¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÁ°¤Ëµï¤Æ¡¡¤¹¤°¤Ë¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¡º£¤ÏÎÉ¤¤´¶¤¸¤ÇºÂ¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢ö¡×¤È¡¢µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÁ°¤Ëµï¤é¤ì¤ë´ò¤·¤µ¤ò¡¡³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢ö¡×¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¡¤ä¤ê²á¤®Ãí°Õ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¡¢£²£°£²£³Ç¯£²·î¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤êÆ®ÉÂÃæ¤Î¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É(ALS)¤Î¾É¾õ¤¬¿Ê¹Ô¤·¡¢ºòÇ¯Ëö¤Ëµ¤´ÉÀÚ³«¤Î¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë¿Í¹©¸ÆµÛ´ï¤òÁõÃå¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ö¸½ºß¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÀ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂçÊÑ¸·¤·¤¤¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÄÅµ×°æËÜ¿Í¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤êÁ°¸þ¤¤ËÉÂ¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢´èÄ¥¤Ã¤ÆÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢Êó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡Ú¤´¶á½êÊª¸ì¡Û¤Î¡ÖÀ¾Ìî¥¸¥í¡¼¡×Ìò¤ä¡¢¡Ú¥¢¥ê¥¹SOS¡Û¤Î¡Ö¥È¥·¥ª¡×Ìò¤Ê¤É¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û