Ä«µ¯¤¤¿¤é²È¤ÎÁ°¤Ë¡È¥·¥«13Æ¬¡É¡¡¿Í¤ÎÀ¸³è·÷¤Ë½ÐË×Áê¼¡¤°¡¡ËÌ³¤Æ»
¡¡Ä«µ¯¤¤¿¤é²È¤ÎÁ°¤Ë¥·¥«13Æ¬¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸«ÅÏ¤¹¸Â¤ê¥·¥«¡£¤³¤³¤ÏÆ°Êª±à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ËÌ³¤Æ»¼¼Íö»Ô¤Î½»Âð¶á¤¯¤Ç¤¹¡£
¡¡»£±Æ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¥«¤ÏÁð¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡£
»£±Æ¼Ô
¡Ö¥¢¥Ñ¡¼¥ÈÎ¢¤ÎÁðÃÏ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´ðËÜÅª¤Ë9»þ40Ê¬¤«¤é2»þ´Ö¤¯¤é¤¤¡£Ä¹¤¤»þ¤Ï3»þ´Ö¤¯¤é¤¤ÂÚºß¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡£¡ÊÂÎÄ¹¡Ë1¥á¡¼¥È¥ë80¥»¥ó¥Á¤È¤«¤ÏÉáÄÌ¤Ë¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤¹¤°¶á¤¯¤Ç¤âÆ»Ï©ÏÆ¤Î¿¢¤¨¹þ¤ß¤Ë¥·¥«¤¬10Æ¬°Ê¾å¡¢³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³ÆÃÏ¤Ë¥·¥«¤¬À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ëËÌ³¤Æ»¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¡¢½»Âð³¹¤Ç¤Î½ÐË×¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»¥ËÚ»Ô¤Ç¤â¥·¥«¤¬¸½¤ì¡¢ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÁö¤êÈ´¤±¡¢½»Âð³¹¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥«¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¶á¤¯¤Ë¤ÏÃÏ²¼Å´¤Î±Ø¤â¤¢¤ê¡¢¿Í¤âÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¼Íö»Ô¤Î½ÐË×¾ì½ê¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡£
»£±Æ¼Ô
¡Ö»ä¤Î½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÊÕ¤ê¤Ï½»Âð³¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤Ë°ì¤Ä¤Î·²¤ì¤¬Íè¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£ÌÀ¤ë¤¤¤¦¤Á¤«¤é¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¶Ã¤¤¤¿¡×
¡¡¸«ÅÏ¤¹¸Â¤ê¥·¥«¡£¤³¤³¤ÏÆ°Êª±à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ËÌ³¤Æ»¼¼Íö»Ô¤Î½»Âð¶á¤¯¤Ç¤¹¡£
¡¡»£±Æ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¥«¤ÏÁð¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡£
»£±Æ¼Ô
¡Ö¥¢¥Ñ¡¼¥ÈÎ¢¤ÎÁðÃÏ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´ðËÜÅª¤Ë9»þ40Ê¬¤«¤é2»þ´Ö¤¯¤é¤¤¡£Ä¹¤¤»þ¤Ï3»þ´Ö¤¯¤é¤¤ÂÚºß¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡£¡ÊÂÎÄ¹¡Ë1¥á¡¼¥È¥ë80¥»¥ó¥Á¤È¤«¤ÏÉáÄÌ¤Ë¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤¹¤°¶á¤¯¤Ç¤âÆ»Ï©ÏÆ¤Î¿¢¤¨¹þ¤ß¤Ë¥·¥«¤¬10Æ¬°Ê¾å¡¢³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»¥ËÚ»Ô¤Ç¤â¥·¥«¤¬¸½¤ì¡¢ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÁö¤êÈ´¤±¡¢½»Âð³¹¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥«¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¶á¤¯¤Ë¤ÏÃÏ²¼Å´¤Î±Ø¤â¤¢¤ê¡¢¿Í¤âÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¼Íö»Ô¤Î½ÐË×¾ì½ê¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡£
»£±Æ¼Ô
¡Ö»ä¤Î½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÊÕ¤ê¤Ï½»Âð³¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤Ë°ì¤Ä¤Î·²¤ì¤¬Íè¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£ÌÀ¤ë¤¤¤¦¤Á¤«¤é¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¶Ã¤¤¤¿¡×