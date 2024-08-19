³«ºÅÈñÍÑ Ìó1500Ëü±ß¤¬¥Í¥Ã¥¯¡¡ÌÀ¼£¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦²Ö²ÐÂç²ñ¤¬Ãæ»ß¤Ë¡Ä¸¶ÎÁÈñ¹âÆ¤ä¹âÎð²½¤âÍ×°ø
´ôÉì¸©³Þ¾¾Ä®¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¡£ËèÇ¯¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤ÏÌÚÁ¾Àî¤ËÉâ¤«¤ÖÁ¥¤Î¾å¤«¤é2000È¯°Ê¾å¤Î²Ö²Ð¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀ¼£»þÂå¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡È²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¡É¤Ç¤·¤¿¤¬¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û³«ºÅÈñÍÑ Ìó1500Ëü±ß¤¬¥Í¥Ã¥¯¡¡ÌÀ¼£¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦²Ö²ÐÂç²ñ¤¬Ãæ»ß¤Ë¡Ä¸¶ÎÁÈñ¹âÆ¤ä¹âÎð²½¤âÍ×°ø
¡ÊµÈÅÄæÆµ¼Ô¡Ë
¡ÖÎãÇ¯¤³¤Á¤é¤Ç²Ö²ÐÂç²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÃæ»ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Ä®¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¡£¼Â¤Ï¡¢°Å·¸õ¤ä¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷³ÈÂç¤Ê¤É¤Ç¡¢6Ç¯Á°¤òºÇ¸å¤Ë³«ºÅ¤òÃæ»ß¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤È¤·¤âÃæ»ß¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡£
¡Ö¡Ê²Ö²ÐÂç²ñ¤Î¡Ë°ìÈÖ¤ÎÌäÂê¤ÏÈó¾ï¤Ë·ÐÈñ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¡×
¸¶ÎÁÈñ¤ä¿Í·ïÈñ¤Î¹âÆ¤Ç·ÐÈñ¤ÏÌó1500Ëü±ß¤Ë
ºÇ¸å¤Ë³«ºÅ ¤·¤¿6Ç¯Á°¤Î·ÐÈñ¤Ï¤ª¤è¤½1200Ëü±ß¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢²¾¤Ë¤³¤È¤·³«ºÅ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢²Ö²Ð¤Î¸¶ÎÁÈñ¤ä¿Í·ïÈñ¤Î¹âÆ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¤ª¤è¤½1500Ëü±ß¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê´ôÉì¡¦³Þ¾¾Ä®¡¡¸ÅÅÄÀ»¿ÍÄ®Ä¹¡Ë
¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥µー¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³èÍÑ¤·¤Æ»ñ¶â¤¬È¾Ê¬¤°¤é¤¤¤Ç¤â½¸¤Þ¤ì¤Ð³«ºÅ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢ÀÇ¶â¤ÇÏÅ¤¦¾õ¶·¤¬Â³¤¯¸Â¤ê¡¢¡Ê³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡ËÆñ¤·¤¤¡×
²Ã¤¨¤ÆÁ¥¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¤Î¤ËÁ¥Æ¬¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¹âÎð²½¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤êÃæ»ß·èÄê¤Î°ì°ø¤Ë¡Ä¡£
¡ÊÃÏ¸µ¤Î¿Í¡Ë
¡Ö¡Ê²Ö²ÐÂç²ñ¤Ï¡ËÇ¯¤Ë1ÅÙ¤À¤«¤é¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¡Ö¡Êµ¬ÌÏ¤ò¡Ë½Ì¾®¤·¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£²Æ¡ª²Ö²Ð¡ª¤È¤¤¤¦É÷Êª»í¤Ï»Ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
²Ö²ÐÂç²ñ¤ÎÂØ¤ï¤ê¤Ë¡Ä
¤½¤³¤Ç¤³¤È¤·³Þ¾¾Ä®¤Ç¤Ï¡¢¤è¤ê·ÐÈñ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¥·¥ã¥Ü¥ó¶Ì¤ò¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤«¤µ¤Þ¤Ä¥Ê¥¤¥È¥Ð¥Ö¥ë¥Õ¥§¥¹¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÍèÇ¯°Ê¹ß¡¢²Ö²ÐÂç²ñ¤¬Éü³è¤¹¤ë¤«¤ÏÌ¤Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£