¼«¿®¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿ÆóËç´ÇÈÄ¡¡¡Öº£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤¬½õ¤±¤¿¤¤¡×´ØÅìÂè°ì¡¦È«Ãæ
¡Ê19Æü¡¢Âè106²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ½à¡¹·è¾¡¡¡´ØÅìÂè°ì2¡½1Åì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ë
´ØÅìÂè°ì¡½Åì³¤ÂçÁêÌÏ¡¡°ì²óÎ¢¡¢ÎÏÅê¤¹¤ë´ØÅìÂè°ìÀèÈ¯¤ÎÈ«Ãæ=Çò°æ¿ÍÎ»£±Æ
¡¡È«ÃæÅ´¿´¡Ê¤Æ¤Ä¤·¤ó¡Ë¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬Ã»¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¡¢¥¨¡¼¥¹ºä°æÎË¡Ê¤Ï¤ë¡Ë¡ÊÆ±¡Ë¤¬¥í¥ó¥°¥ê¥ê¡¼¥Õ¤¹¤ë¡½¡½¡£
¡¡º£Âç²ñ¡¢´ØÅìÂè°ì¤¬¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿·ÑÅê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤³¤ÎÆü¡¢Âç¤¤¯°ã¤Ã¤¿¡£È«Ãæ¼«¿È¤ÎÎÏ¤ÇÊÑ¤¨¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿È«Ãæ¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¡¢Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤Î¶¯ÎÏÂÇÀþ¤Ë¤Ò¤ë¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿ºä°æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÃç´Ö¤òº£ÅÙ¤Ï¼«Ê¬¤¬½õ¤±¤¿¤¤¡×¡£»°²ó¤Þ¤ÇÂÇ¼Ô9¿Í¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¡¢È«Ãæ¤ÎÅêµå¤ÏÉÔ°ÂÄê¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ÀèÈ¯¤·¤¿½éÀï¤Ï3²ó1¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£·ÑÅê¤·¤¿ÌÀÆÁµÁ½Î¡Ê¹âÃÎ¡ËÀï¤â2²ó2¼ºÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¾ù¤Ã¤¿¡£¡Ö¾¡¤È¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¾Ç¤ê¤¬½Ð¤Æ¡¢µå¤¬¤¦¤ï¤º¤Ã¤¿¡×¡£ÊÆÂôµ®¸÷´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂç²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ä´»Ò¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¡Ö³Ê¾å¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤È¤Î½à¡¹·è¾¡¡¢ÊÆÂô´ÆÆÄ¤Ë¡Ö³Ú¤·¤á¤è¡×¤È¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¸«°ã¤¨¤ëÅêµå¤ò¤ß¤»¤¿¡£Åêµå²ó¿ô¤¬¡¢º£Âç²ñ½é¤á¤Æ3²ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤âÊø¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Åì³¤ÂçÁêÌÏ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤«¤é¡¢¡Ö¹â¤á¤Îµå¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤ß¤Æ¡¢Äã¤á¤Ë½¸¤á¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¡£»Í²ó°Ê¹ß¤â´ËµÞ¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¥³¡¼¥¹¤ò¤Ä¤¤¤¿Ä¾µå¤Ç¡¢ÂÇ¤¿¤»¤Æ¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Þ²ó½ªÎ»»þ¡¢ÊÆÂô´ÆÆÄ¤Ë¶å²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¤ë¤è¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¡£Áê¼ê¥¨¡¼¥¹Æ£ÅÄÎ°À¸¡ÊÆ±¡Ë¤â¹¥Åê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×¡£¼«Ê¬¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë°ìÊý¡¢ÃæÈ×°Ê¹ß¤ÏÊÑ²½µå¤òÁý¤ä¤·¤ÆÂÇ¼Ô¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤º¤é¤·¡¢¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¤Ë0¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£È¬²ó¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«3°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¡¢ÆÀÅÀ·÷¤Ë¤¹¤éÁö¼Ô¤ò¿Ê¤á¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¶å²ó¡¢¡Öµ¤»ý¤Á¤Ç¹Ô¤±¡¢Íê¤ó¤À¤¾¡×¤Èºä°æ¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¾ù¤Ã¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢µå¾ì¤«¤é¤ÏÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢ºä°æ¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ï¤¤¤«¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¡£½à·è¾¡¤òÁ°¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿¶¤ë¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Åê¼ê¤ÎÆóËç´ÇÈÄ¤Î°ì¿Í¤¬¡¢¼«¿®¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£¡ÊÀ¾ÅÄÍÎ¤¡Ë