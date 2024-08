BOYNEXTDOOR、初の「SUMMER SONIC 2024」で生バンドと共に圧巻のパフォーマンス！

BOYNEXTDOORが日本の大規模音楽フェスティバルで、パワフルなステージを披露した。18日、東京・ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセにて開催された「SUMMER SONIC 2024」に出演したBOYNEXTDOORは、デビュー当時から使ってきたハンドマイクを持って「PACIFIC STAGE」に登場し、バンドの演奏に合わせ、全7曲を熱唱した。特に、彼らの公演は午後1時25分にスタート。昼間であるにもかかわらず、多くの観客がBOYNEXTDOORのパフォーマンスを見るために集まり、「PACIFIC STAGE」の周辺には人だかりができた。

「SUMMER SONIC 2024」に初めて出演したBOYNEXTDOORは、最初から最後まで躍動感のある生バンドで公演会場を盛り上げた。彼らは、持ち前の愉快なエネルギーから強烈なロックスピリットまで、多彩な色で観客を魅了。デビュー曲「One and Only」と、日本デビューシングルに収録されたオリジナル曲「GOOD DAY」で軽快にステージの幕を開け、「lifeiscool」ではエンディングを担当したイハンが“君の瞳に乾杯”と書かれたワイングラスを持って甘く歌うなど、現場の雰囲気を熱くした。観客たちは「So let's go see the stars」の前奏が始まると、一斉に携帯電話のフラッシュをつけて頭の上で振り、歌のタイトルのように夜空に星が浮かんでいるような光景を演出。メンバーたちは幸せそうな表情で熱唱し、観客たちと一緒にステージを完成させた。ロックバージョンで再アレンジした「But Sometimes」「Earth, Wind & Fire」では、歌唱力とパワフルなラップが際立った。彼らは最後に「Serenade」を歌い、胸いっぱいの感情で公演を終えた。パフォーマンスを終えた彼らは「バンドの方々と合奏し、一生懸命に準備した。(まもなく披露する)3rdミニアルバムと『SUMMER SONIC 2024』のステージを同時に練習したけれど、カムバック前に大きなステージに立って、予熱できたような気分だ。よいエネルギーを披露できたようで幸せだ」と感想を語った。BOYNEXTDOORは9月9日、3rdミニアルバム「19.99」を発売し、約5ヶ月ぶりに韓国でカムバックする。同作は、10代と20代の境界に立った青春の考えと悩みを、率直に盛り込んだアルバムだ。ニューアルバムの初のプロモーションコンテンツであるトレーラーフィルムが公開されるやいなや、関連キーワードがX(旧Twitter)リアルタイムトレンドに上がり、14時間で再生回数が100万回を突破するなど、高い人気を誇っている。