

8月第2週の上昇ランキングトップと2位のファンドはレバレッジを効かせた運用をしています。「ＮＡＳＤＡＱ１００トリプル（マルチアイ搭載）」は市場局面によって-30％～300％で調整される戦略を用いて運用しています。「レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド」は実質的に信託財産の純資産総額の概ね2倍相当額の投資をしています。



下落ランキングの上位2ファンドの主な下落要因は分配金の支払いです。「ＧＳビッグデータ・ストラテジー（米国小型株）Ｂコース（為替ヘッジなし）」は940円、「日本ＥＳＧオープン（絆）」は1400円を期中に分配しています。





○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 +17.64％ ＮＡＳＤＡＱ１００トリプル（マルチアイ搭載）

運用会社:大和アセットマネジメント



2位 +13.16％ レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド

運用会社:大和アセットマネジメント



3位 +12.67％ 野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資）

運用会社:野村アセットマネジメント







○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 -5.77％ ＧＳビッグデータ・ストラテジー（米国小型株）Ｂコース（為替ヘッジなし）

運用会社:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント



2位 -4.74％ 日本ＥＳＧオープン（絆）

運用会社:ＳＢＩ岡三アセットマネジメント



3位 -4.18％ テトラ・ネクスト

運用会社:三井住友ＤＳアセットマネジメント





株探ニュース

