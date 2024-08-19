　8月第2週の上昇ランキングトップと2位のファンドはレバレッジを効かせた運用をしています。「ＮＡＳＤＡＱ１００トリプル（マルチアイ搭載）」は市場局面によって-30％～300％で調整される戦略を用いて運用しています。「レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド」は実質的に信託財産の純資産総額の概ね2倍相当額の投資をしています。

　下落ランキングの上位2ファンドの主な下落要因は分配金の支払いです。「ＧＳビッグデータ・ストラテジー（米国小型株）Ｂコース（為替ヘッジなし）」は940円、「日本ＥＳＧオープン（絆）」は1400円を期中に分配しています。


○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位　+17.64％　ＮＡＳＤＡＱ１００トリプル（マルチアイ搭載）
運用会社:大和アセットマネジメント

2位　+13.16％　レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド
運用会社:大和アセットマネジメント

3位　+12.67％　野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資）
運用会社:野村アセットマネジメント



○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）
1位　-5.77％　ＧＳビッグデータ・ストラテジー（米国小型株）Ｂコース（為替ヘッジなし）
運用会社:ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

2位　-4.74％　日本ＥＳＧオープン（絆）
運用会社:ＳＢＩ岡三アセットマネジメント

3位　-4.18％　テトラ・ネクスト
運用会社:三井住友ＤＳアセットマネジメント


株探ニュース