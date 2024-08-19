■映画『Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge ㏌ CINEMA』



公開日：2024年9月13日(金)全国ロードショー公開劇場：丸の内ピカデリー、新宿ピカデリーほか全国ロードショー主演：Mrs. GREEN APPLE （大森元貴 若井滉斗 藤澤涼架）公式サイト：http://thewhitelounge-movie.jp/公式X：＠twl_movie公式TikTok：＠twl_movie【Mrs. GREEN APPLE // The White Lounge in CINEMA 初日舞台挨拶＆ライブビューイング 実施概要】＜舞台挨拶＞日時： 9月13日(金)19:00 の回 上映前舞台挨拶本会場：丸の内ピカデリー本会場登壇者（予定・敬称略）：Mrs. GREEN APPLE(大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架)＜ライブビューイング会場＞一部上映劇場にてライブビューイング実施決定※本会場は丸の内ピカデリーとなります。※ライブビューイング会場は上映前舞台挨拶の生中継後、本編上映となります。＜チケット料金＞・本会場：全席指定料金 4,000円(税込) 均一 ※別途各種手数料あり・ライブビューイング：入場料金 3,500円(税込) 均一※ムビチケカードはご使用いただけません。※特別興行のため、各種割引(シニア・学生・小人等)、サービスプライス、クーポン、無料鑑賞券、招待券などのサービスはご利用いただけません。※ライブビューイングは劇場独自の音響スクリーンで上映並びに豪華席でのご鑑賞などの場合、上記料金にアップチャージ料金が必要になる場合がございます。≪販売方法詳細≫【申込条件】申込者が「Ringo Jam」会員(年・月会費コース)の方※「年会費」「月会費」どちらのコースでもお申し込みいただけます。【購入制限】舞台挨拶：お1人様1回2枚までライブビューイング：お1人様1回4枚まで(第3希望まで選択可)【舞台挨拶チケット受付スケジュール】◆Ringo Jam会員限定チケット受付(先着)・受付期間：8月1日(木)12:00〜※抽選先行で完売の場合、チケット受付(先着)の実施はございません。※先着販売のため無くなり次第、終了となります。【ライブビューイング・チケット受付スケジュール】◆Ringo Jam会員限定チケット先行受付(抽選）・受付期間：8月2日(金)10:00〜8月7日(水）23:59・当落発表：9月7日(土)15:00〜※受付方法など詳細は後日ご案内いたします。※実施劇場は後日、公式HPにて発表いたします。◆プレリクエスト(先着)・受付期間：9月10日(火)12:00〜※事前にローソンチケットの会員登録(無料)が必要となります。※Ringo Jam会員限定チケット先行受付で完売の場合、一般発売はございません。※先着販売のため無くなり次第、終了となります。舞台挨拶Ringo Jam会員限定チケット先行受付(抽選)お申し込みに進む(2024年7月22日(月)15:00〜)https://mrsgreenapple.com/news/detail/20460