今週の全米アルバム・チャート（Billboard 200）は、先週と変わらず、テイラー・スウィフトの『The Tortured Poets Department』が首位をキープし、4月半ばにリリースされて以降、非連続15週目となる1位に輝いた。

15週間は、女性アーティストによる作品では、アデルの『21』（2011年）の24週間、ホイットニー・ヒューストンの映画『ボディガード』のサウンドトラック（1992年）の20週間に次ぎ、キャロル・キングの『Tapestry』（1971年）に並ぶ歴代最長3位となる。

2位には、チャペル・ローンのファースト・アルバム『The Rise And Fall Of A Midwest Princess』が先週の3位から1ランク・アップし、これまでで最高位につけた。昨年9月にリリースされた同作は6月に初めてトップ10入りし、じわじわ順位を上げている。

3位には、カントリー・シンガー、モーガン・ウォレンの『One Thing At A Time』が4位から再浮上。ウォレンは前作『Dangerous: The Double Album』が8位につけ、今週も2作がトップ10入りした。

今週新たに10位圏内に初登場した新作はなかった。

Ako Suzuki