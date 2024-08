星野源、“一生忘れない”笑顔あふれる『サマソニ』ステージSHOTを公開「すべてにありがとう」

8月18日、星野源がInstagramを更新。8月17日から18日にかけて出演した『SUMMER SONIC 2024』でのステージショットを公開した。

【関連】熱狂の『サマソニ』パフォーマンスSHOTを公開

星野は、自身のInstagramアカウントにて、「なんか写真見るだけで泣けてくるな。本当に幸せで楽しい1日でした。」と切り出すと、「8年ぶりのマリンスタジアムでのパフォーマンスから、今年はオールナイトになった “so sad so happy 真夜中” まで。スタジアムの花道での狂乱も、”真夜中”の全ての出演アーティストのパフォーマンスも、DJでチャカ・カーンかけてフロアのみんなと手を振り合ったことも、 2時間前に急遽決まったロバート・グラスパーとのヤバすぎる “Pop Virus” セッションも、クロージングMCの時、みんなが “光の跡” を大合唱してくれたことも、一生忘れないと思います。 すべてにありがとう。」などと振り返りつつ、自身がキュレーションした『SUMMER SONIC 2024』の深夜イベント『“so sad so happy 真夜中” Curated by Gen Hoshino』のステージSHOTなどを複数公開した。

この投稿にファンからは「素敵なお写真ありがとうございます!」「源さんがほんとに楽しそう!!」「幸せそうな空気感」「最高の夏フェスです!一生忘れられないの思い出!」などの反響が寄せられていた。

星野は、音楽家・俳優・文筆家としてさまざまなメディアで活躍。2016年にリリースしたシングル「恋」は、自身も出演したドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』(TBS系)の主題歌として、社会現象と呼べる大ヒットを記録した。私生活では2021年5月に、ドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』で共演した新垣結衣との結婚を発表している。