¡Ú¹Ã»Ò±à¡ÛÂç¼Ò¡¦ÇÏÄíÍ¥ÂÀ¤¬¼ººöÍí¤ß¤Ç¾¡¤Á±Û¤·µö¤¹¤â¹¥¥ê¥ê¡¼¥Õ¡¡¹Ã»Ò±à¤ÏÂç´¿À¼
¢¡Âè£±£°£¶²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè£±£²ÆüÌÜ¡¡¢¦½à¡¹·è¾¡¡¡Âç¼Ò¡½¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê£±£¹Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç¼Ò¡¦ÇÏÄíÍ¥ÂÀÅê¼ê¤¬£³ÈÖ¼ê¤Ç¥ê¥ê¡¼¥Õ¡£¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡£³»î¹çÏ¢Â³¤Ç´°Åê¤·¤Æ¤¤¿¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¤Ï¡¢£µ²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ÇÅÐÈÄ¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¹Ã»Ò±à¤ÏÂç´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£º£²¬ÂóÌ´¤òÍ·¥´¥í¤ËÉõ¤¸¤¿¤¬¡¢Ê»»¦¤òÁÀ¤Ã¤¿¹â¶¶æÆÏÂ¤¬°ìÎÝ¤Ë°Á÷µå¤·¡¢¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢Â³¤¯ÀµÎÓµ±Âç¤òÍ·¥´¥í¡¢´ä²¼Íù´õ¤òÅê¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤È¡¢ºÆ¤ÓÀ»ÃÏ¤ÏÇï¼ê¤ÇÊ¨¤¤¤¿¡£
¡¡£¶²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤â¾å¤¬¤Ã¤¿ÇÏÄí¤Ï¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ò¥Ò¥Ã¥È¤Ç½ÐÎÝ¤µ¤»¤¿¤¬¡¢¸åÂ³¤òÂÇ¤Á¼è¤Ã¤ÆÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£