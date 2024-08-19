à¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¤ÎÆüá¤Ë¤Á¤Ê¤ßµÜ¾ë¸©¤ÎÂç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¶ÐÌ³¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¸½ºß¤ò¸ø³«¡ª¡¡¥Õ¥¡¥ó¡Ö¿è¤Ê·×¤é¤¤¤¹¤®¤ë¤è¡×¡Ö¿ä¤·¤¬À¸¤¤Æ¤ë¤è¤©¤©¡×
¡¡¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¸ø¼°X¤¬¡Ö8·î19Æü¡á¥Ï¥¤¥¥å¡¼‼¤ÎÆü¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÅê¹Æ¤ò¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»³¸ý¤µ¡Á¡Á¤ó¡ª¡ª¡ª ¡¦¡¦¡¦¤ÏÀÊ¤ò³°¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢»³¸ý¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¼þ¤ê¤ò¤Ñ¤·¤ã¤ê¡£º£Æü¤âË»¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤·¤Æ1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£±¨Ìî¹â¹»½Ð¿È¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼»³¸ýÃé¤ÎÌ¾»É¤ä¼Ò°÷¾Ú¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖË»¤·¤¯¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¿è¤Ê·×¤é¤¤¤¹¤®¤ë¤è¡×¡Ö¿ä¤·¤¬À¸¤¤Æ¤ë¤è¤©¤©¡×¡Ö¤½¤³¤½¤³»È¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄê´üÆþ¤ì¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£