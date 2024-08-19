¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥ë¤¬¡È¿´¤ÎÀ®Ä¹´ü¡É¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥É¥ê¡¼»þÂå¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤ò¸ì¤ë¡Ö¤º¤Ã¤È»Ò¶¡°·¤¤¡×¡ÖC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡¢¥Ù¥¤¥ë¡ÄÈó¸½¼ÂÅª¡×
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½MF¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥ë¤¬¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼»þÂå¤Î¶ì¤¤»×¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¥¤¥®¥ê¥¹¡Ø¥ß¥é¡¼¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤ë¡£
¸½ºß¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç¹¶·â¤Î¥¿¥¯¥È¤ò¤Õ¤ë¤¤¡¢ÏÓ¾Ï¤â´¬¤¯¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥ë¡£
¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥ë¤ÏÊì¹ñ»þÂå¤Î2014Ç¯4·î¤Ë15ºÐ¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡È¿ÀÆ¸¡É¤È¿ò¤á¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ê¤é¹â¹»1Ç¯À¸¤Î4·î¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥×¥í¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î9¥õ·î¸å¤Ë¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼Âç¹ñ¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤â¿ï°ì¤ÎÌ¾Ìç¤Ø¡Ä¡£
·ë²ÌÅª¤Ë¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Û¤Ü¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢Âç¿Í¤Ø¤ÎÀ®Ä¹²áÄø¤Ë¤¢¤ë¤³¤ÎÇ¯ÎðÆÃÍ¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤¬¡¢»õ¼Ö¤ò¶¸¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿ÌÏÍÍ¡£
¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÁÈ¤Þ¤ì¤¿17ºÐMF¥¤¡¼¥µ¥ó¡¦¥Ì¥ï¥Í¥ê(¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëU-18)¤È¤ÎÂÐÃÌ¤Ç¡¢¼«¤é¤Î²áµî¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¡¢¤¢¤Îº¢¤º¤Ã¤È¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£ÉáÊ×Åª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤¢¤ÎÇ¯Îð¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÃíÌÜ¤¬¿Í°ìÇÜÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤º¤Ã¤È»Ò¶¡°·¤¤¤Ê¤ó¤À¡×
¡ÖÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢Ã¯¤â¤¬¼¡Âè¤ËÁª¼ê¤ÎÇ¯Îð¤Ê¤ó¤«µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ËÍ¤é¤Ï¼ÂÎÏ¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¡© ¤Ç¤âËÍ¤Î¾ì¹ç¡¢¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ç¤½¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×
¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥ë¤Ï2015Ç¯1·î¤Ë¥Þ¥É¥ê¡¼B¤Ø²ÃÆþ¤·¡¢¤½¤Î4¥õ·î¸å¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Åö»þ16ºÐ¤ÇÀµ¼°¤Ê¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤Ï¤Þ¤À¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Þ¥É¥ê¡¼ÂàÃÄ¤ò¿´¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö½é¤á¤Æ¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ÇÎý½¬¤·¤¿Æü¡¢ËÍ¤Ï°ÜÀÒ¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡¢¥«¥ê¥à¡¦¥Ù¥ó¥¼¥Þ¡¢¥®¥ã¥ì¥¹¡¦¥Ù¥¤¥ë¡Ä°ì½ï¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¾¯Ç¯¤ÏÈà¤é¤Î¶²¤í¤·¤µ¤òÃÎ¤ë¡×
¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¸½¼ÂÅª¤ÊÀ¤³¦¤À¤Ã¤¿¡×
¸½ºß¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç¹¶·â¤Î¥¿¥¯¥È¤ò¤Õ¤ë¤¤¡¢ÏÓ¾Ï¤â´¬¤¯¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥ë¡£
¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥ë¤ÏÊì¹ñ»þÂå¤Î2014Ç¯4·î¤Ë15ºÐ¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡È¿ÀÆ¸¡É¤È¿ò¤á¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ê¤é¹â¹»1Ç¯À¸¤Î4·î¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥×¥í¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î9¥õ·î¸å¤Ë¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼Âç¹ñ¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤â¿ï°ì¤ÎÌ¾Ìç¤Ø¡Ä¡£
¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÁÈ¤Þ¤ì¤¿17ºÐMF¥¤¡¼¥µ¥ó¡¦¥Ì¥ï¥Í¥ê(¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëU-18)¤È¤ÎÂÐÃÌ¤Ç¡¢¼«¤é¤Î²áµî¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¡¢¤¢¤Îº¢¤º¤Ã¤È¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£ÉáÊ×Åª¤Ê¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤¢¤ÎÇ¯Îð¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÃíÌÜ¤¬¿Í°ìÇÜÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤º¤Ã¤È»Ò¶¡°·¤¤¤Ê¤ó¤À¡×
¡ÖÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¥×¥ì¡¼¥¿¥¤¥à¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢Ã¯¤â¤¬¼¡Âè¤ËÁª¼ê¤ÎÇ¯Îð¤Ê¤ó¤«µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ËÍ¤é¤Ï¼ÂÎÏ¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤è¡© ¤Ç¤âËÍ¤Î¾ì¹ç¡¢¥Þ¥É¥ê¡¼¤Ç¤½¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×
¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥ë¤Ï2015Ç¯1·î¤Ë¥Þ¥É¥ê¡¼B¤Ø²ÃÆþ¤·¡¢¤½¤Î4¥õ·î¸å¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Åö»þ16ºÐ¤ÇÀµ¼°¤Ê¥È¥Ã¥×¾º³Ê¤Ï¤Þ¤À¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Þ¥É¥ê¡¼ÂàÃÄ¤ò¿´¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö½é¤á¤Æ¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤ÇÎý½¬¤·¤¿Æü¡¢ËÍ¤Ï°ÜÀÒ¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡¢¥«¥ê¥à¡¦¥Ù¥ó¥¼¥Þ¡¢¥®¥ã¥ì¥¹¡¦¥Ù¥¤¥ë¡Ä°ì½ï¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¾¯Ç¯¤ÏÈà¤é¤Î¶²¤í¤·¤µ¤òÃÎ¤ë¡×
¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¸½¼ÂÅª¤ÊÀ¤³¦¤À¤Ã¤¿¡×