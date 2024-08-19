ËÜÅÄÍã¡¡12Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤È¶¦±é¡¡µ×¡¹¤ÎºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â´¿´î¡Ö²û¤«¤·¤Î¥³¥ó¥Ó¡×¡Ö´¶³´¿¼¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎËÜÅÄÍã¡Ê32¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Íî¸ì²È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡Ê72¡Ë¤È¤Îµ×¡¹¤Î¶¦±é¤Ë»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡NHK¡Ö¡ØÄáÉÓ¤Î²ÈÂ²¤Ë´¥ÇÕ¡Ù¤Î»£±Æ¤Ç¥Ú¥Ê¥óÅç¤Ë@shofukuteitsurube¤µ¤ó¤È¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄáÉÓ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥¿¥°ÉÕ¤±¤ÆÊó¹ð¡£
¡¡ÄáÉÓ¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëTBS¡ÖA-Studio¡Ü¡×¤Ç2012Ç¯¤Ë4ÂåÌÜ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿ËÜÅÄ¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¤´°ì½ï¤·¤Æ¤«¤é12...¤Í¡Ä¤ó¡Ä¡Ä¡Ä¡©¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤À¤½¤Î»ö¼Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¥Ú¥Ê¥óÅç¤ò½ä¤ëÎ¹¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤Èµ×¡¹¤Î¶¦±é¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖNHK¤ÇËÜÆü19:30¤«¤é2½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡¡¤ª»þ´Ö¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÄáÉÓ¤µ¤ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Ëô¿·¤¿¤ËÅê²¼¤µ¤ì¤¿¤Î´ò¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö²û¤«¤·¤Î¥³¥ó¥Ó¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â12Ç¯Á°¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡Ö´¶³´¿¼¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£