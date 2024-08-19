Mrs. GREEN APPLE¼ã°æ¡Öµ¤»ý¤Á¤òÊÝ¤Ä¥³¥Ä¤Ï¡Ä¡×¡È¤ä¤ëµ¤¡É¤ò»ýÂ³¤µ¤»¤ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤ÈÇº¤àÃæ³ØÀ¸¤ËÁ÷¤Ã¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤Ï¡©
3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉMrs. GREEN APPLE¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡ÊVo/Gt¡Ë¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡ÊKey¡Ë¡¢¼ã°æÞæÅÍ¡ÊGt¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ¥ß¥»¥¹LOCKS!¡×¡£8·î12Æü¡Ê·î¡¦¿¶µÙ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Âç¿¹¤¬²ÆµÙ¤ßÃæ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Æ£ß·¡õ¼ã°æ¥³¥ó¥Ó¤¬À¸ÅÌ¡Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ë¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¼ã°æÀèÀ¸¤Ë¼ÁÌä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÏÍèÇ¯¼õ¸³À¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î²ÆµÙ¤ß¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÊÙ¶¯¤·¤¿¤¤¤È·×²è¤òÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÍ¶ÏÇ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÉé¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¡Ö¤ä¤ë¤¾¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÊÝ¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡Ê14ºÐ¡Ë
¡½¡½¥ß¥»¥¹¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
Æ£ß·¡§¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Æ¤£¡ª ¤ª¤¤¤ª¤¤¤ª¤¤¡ª
¼ã°æ¡§¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡©
Æ£ß·¡§¡Ö¼ã°æÀèÀ¸¤Ë¼ÁÌä¤Ç¤¹¡×¤È¡Ä¡Ä⁉ ¥®¥¿¡¼¤ÎÏÃ¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤ªÊÙ¶¯¤ÎÏÃ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£
¼ã°æ¡§¤¤¤ä¡¢¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤è¡ª ¤À¤Ã¤Æ¤³¤Î¼ÁÌä¤ò¤ê¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¡ÊÆ£ß·¡Ë¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
Æ£ß·¡§¤Á¤ç¤Ã¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¡ª¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¤½¤ÎÄÌ¤ê¡Ê¾Ð¡Ë!!
¼ã°æ¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤¢¤Ç¤â¡¢ËÍ¤âÊÙ¶¯¤Ï¼«¿®¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£
Æ£ß·¡§¥ß¥»¥¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï°ìÈÖ¥³¥Ä¥³¥Ä¤Ç¤¤ëÃË¡ª
¼ã°æ¡§·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤Æ¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡Ä¡Ä¤Þ¤¢¡¢¤½¤ó¤ÊÂçÁØ¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ö¤ä¤ë¤¾¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÊÝ¤Ä¥³¥Ä¤ò¸À¤¦¤È¡¢¼Â¤Ï¡Ö¤ä¤ë¤¾¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª
Æ£ß·¡§¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡©
¼ã°æ¡§Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤º´ù¤Ë¸þ¤«¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª ¤È¤ê¤¢¤¨¤ººÂ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£·ÈÂÓ¤ä¥²¡¼¥à¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤È¤ê¤¢¤¨¤º´ù¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£¤¹¤ë¤È¼«Á³¤È¤½¤Î¥â¡¼¥É¤ËÆþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Æ£ß·¡§¤ª¡Á¡ª
¼ã°æ¡§¤¢¤È¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÊÙ¶¯¤¹¤ë¥»¥Ã¥È¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á´ù¤Ë¹¤²¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Í¡£·ù¤Ç¤âÌÜ¤ËÆþ¤ë¤«¤é¡£ËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥®¥¿¡¼¤ò¾ï¤ËÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤³¤í¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤éÃÆ¤¯¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£¡Ö¤Ê¤ó¤«º£¡¢¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¯µ¤Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¡Á¡×¤Ã¤Æ¤È¤¤Ë¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¥Ý¥í¥Ý¥íÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¼«Á³¤È¿ô»þ´ÖÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡£¼Â¤Ï¤³¤ì¤¬°ìÈÖ¸úÎ¨¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥³¥Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Æ£ß·¡§¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡Ä¡Ä¤µ¤¹¤¬¡ª
¼ã°æ¡§Æ£ß·ÀèÀ¸¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÊ¹¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
Æ£ß·¡§°Æ³°¡¢²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Î¶õ´Ö¡¢Ãã¤Î´Ö¤È¤«¤ÇÉáÄÌ¤ËÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤âÊ¹¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¼ã°æ¡§¤½¤ì¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª
Æ£ß·¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤¼¤Ò¡¢¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¼ã°æ¡§»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡ª
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢ºòÇ¯²Æ¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥É¡¼¥à¥é¥¤¥Ö¡ÖMrs. GREEN APPLE DOME LIVE 2023 ¡ÈAtlantis¡É¡×ºë¶Ì¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
----------------------------------------------------
8·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
Ä°¼è´ü¸Â¡¡2024Ç¯8·î20Æü¡Ê²Ð¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢COCO¶µÆ¬¡ÊCRAZY COCO¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
¡Ê¼Ì¿¿º¸¤«¤é¡ËMrs. GREEN APPLEÆ£ß·ÎÃ²Í¡¢¼ã°æÞæÅÍ
¡½¡½¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¼ã°æÀèÀ¸¤Ë¼ÁÌä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÏÍèÇ¯¼õ¸³À¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î²ÆµÙ¤ß¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÊÙ¶¯¤·¤¿¤¤¤È·×²è¤òÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÍ¶ÏÇ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÉé¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é¡Ö¤ä¤ë¤¾¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÊÝ¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡Ê14ºÐ¡Ë
¡½¡½¥ß¥»¥¹¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
Æ£ß·¡§¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Æ¤£¡ª ¤ª¤¤¤ª¤¤¤ª¤¤¡ª
¼ã°æ¡§¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡©
Æ£ß·¡§¡Ö¼ã°æÀèÀ¸¤Ë¼ÁÌä¤Ç¤¹¡×¤È¡Ä¡Ä⁉ ¥®¥¿¡¼¤ÎÏÃ¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤ªÊÙ¶¯¤ÎÏÃ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡£
¼ã°æ¡§¤¤¤ä¡¢¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤è¡ª ¤À¤Ã¤Æ¤³¤Î¼ÁÌä¤ò¤ê¤ç¤¦¤Á¤ã¤ó¡ÊÆ£ß·¡Ë¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
Æ£ß·¡§¤Á¤ç¤Ã¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¡ª¡Ä¡Ä¡Ä¡Ä¤½¤ÎÄÌ¤ê¡Ê¾Ð¡Ë!!
¼ã°æ¡§¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤¢¤Ç¤â¡¢ËÍ¤âÊÙ¶¯¤Ï¼«¿®¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£
Æ£ß·¡§¥ß¥»¥¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï°ìÈÖ¥³¥Ä¥³¥Ä¤Ç¤¤ëÃË¡ª
¼ã°æ¡§·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤Æ¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡Ä¡Ä¤Þ¤¢¡¢¤½¤ó¤ÊÂçÁØ¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ö¤ä¤ë¤¾¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÊÝ¤Ä¥³¥Ä¤ò¸À¤¦¤È¡¢¼Â¤Ï¡Ö¤ä¤ë¤¾¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª
Æ£ß·¡§¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡©
¼ã°æ¡§Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤º´ù¤Ë¸þ¤«¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª ¤È¤ê¤¢¤¨¤ººÂ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£·ÈÂÓ¤ä¥²¡¼¥à¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤È¤ê¤¢¤¨¤º´ù¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£¤¹¤ë¤È¼«Á³¤È¤½¤Î¥â¡¼¥É¤ËÆþ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Æ£ß·¡§¤ª¡Á¡ª
¼ã°æ¡§¤¢¤È¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÊÙ¶¯¤¹¤ë¥»¥Ã¥È¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á´ù¤Ë¹¤²¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Í¡£·ù¤Ç¤âÌÜ¤ËÆþ¤ë¤«¤é¡£ËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥®¥¿¡¼¤ò¾ï¤ËÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤³¤í¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤éÃÆ¤¯¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£¡Ö¤Ê¤ó¤«º£¡¢¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¯µ¤Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¡Á¡×¤Ã¤Æ¤È¤¤Ë¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¥Ý¥í¥Ý¥íÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢¼«Á³¤È¿ô»þ´ÖÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡£¼Â¤Ï¤³¤ì¤¬°ìÈÖ¸úÎ¨¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥³¥Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Æ£ß·¡§¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡Ä¡Ä¤µ¤¹¤¬¡ª
¼ã°æ¡§Æ£ß·ÀèÀ¸¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÊ¹¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
Æ£ß·¡§°Æ³°¡¢²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Î¶õ´Ö¡¢Ãã¤Î´Ö¤È¤«¤ÇÉáÄÌ¤ËÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤âÊ¹¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¼ã°æ¡§¤½¤ì¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª
Æ£ß·¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤¼¤Ò¡¢¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¼ã°æ¡§»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡ª
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢ºòÇ¯²Æ¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥É¡¼¥à¥é¥¤¥Ö¡ÖMrs. GREEN APPLE DOME LIVE 2023 ¡ÈAtlantis¡É¡×ºë¶Ì¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
----------------------------------------------------
8·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11677
Ä°¼è´ü¸Â¡¡2024Ç¯8·î20Æü¡Ê²Ð¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢COCO¶µÆ¬¡ÊCRAZY COCO¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/