Daiichi-TV(ÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó)

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÀÅ²¬¡¦¾ÂÄÅ»Ô¤Ë½»¤à30Âå¤Î½÷À­¤¬¡¢SNS·¿¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¤Î¼ê¸ý¤Ç¸½¶â·×Ìó1200Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ëÈï³²¤ËÁø¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

º¾µ½Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾ÂÄÅ»Ô¤Ë½»¤àÃÄÂÎ¿¦°÷¤Ç30Âå¤Î½÷À­¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷À­¤Ï¡¢2024Ç¯5·îÃæ½Ü¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Áê¼ê¤«¤é¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Î·Ð±Ä¤ò´«¤á¤é¤ì¡¢¾¦ÉÊ¤Î»ÅÆþ¤ì¤ä¼ê¿ôÎÁÌ¾ÌÜ¤Ç7·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¸½¶â·×Ìó1200Ëü±ß¤ò¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿¸ýºÂ¤Ë¿¶¤ê¹þ¤ß¡¢¤À¤Þ¤·¤È¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¼Ô¤«¤é¤ÎÉû¶È¤äÅê»ñ¤Î´«Í¶¤Ï¡¢º¾µ½¤òµ¿¤¦¡×¡Ö¿¶¹þÀè¸ýºÂ¤¢¸Ä¿ÍÌ¾¤ä³°¹ñ¿ÍÌ¾µÁ¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤¢¡¢Ëè²ó¿¶¹þÀè¤¬ÊÑ¤ï¤ë¾ì¹ç¤âº¾µ½¤òµ¿¤Ã¤Æ¡×¤Ê¤É¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£