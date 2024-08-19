ßÄÍÛ»Ô¤ÇÃæ¹ñÅÁÅý°å³Ø¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÌë»Ô³«ºÅ
9Æü¡¢ÌµÎÁ¿ÇÎÅ¥¨¥ê¥¢¤Ç´µ¼Ô¤ÎÌ®¤ò¿Ç¤ë°å»Õ¡£¡ÊßÄÍÛ¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ÎµÍë¡Ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒßÄÍÛ8·î19Æü¡ÛÃæ¹ñÎËÇ«¾ÊßÄÍÛ»Ô¤Ç¤³¤Î¤Û¤É¡¢Ãæ¹ñÅÁÅý°å³Ø¤äÅÁÅýÌô¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿½é¤ÎÌë»Ô¤¬ÎËÇ«Ãæ°åÌôÂç³Ø¤Î¼çºÅ¤Ç³«¤«¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤¿¡£Ãæ°åÌôÊ¸²½¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÅ¸¼¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Ãæ°å³Ø¤ÎÌ¾°å¤Ë¤è¤ëÌµÎÁ¿ÇÎÅ¡¢ÅÁÅýÌô¤Î¼êºî¤êÂÎ¸³¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÎÅË¡¤ÎÂÎ¸³¤Ê¤É¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ºÅ¤µ¤ì¡¢Ãæ¹ñÅÁÅý°å³Ø¤äÅÁÅýÌô¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¿È¶á¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Êµ¼Ô/ÖÃ»Õ¹ë¡¢ÎµÍë¡Ë
9Æü¡¢Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤¿Ìë»Ô¡£¡ÊßÄÍÛ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
9Æü¡¢²Æ¥Ð¥ÆÍ½ËÉ¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¡Ö»ÀÇßÅò¡×¡£¡ÊßÄÍÛ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë
9Æü¡¢Ãæ¹ñÅÁÅý¤Îµ¤¸ùË¡¡ÖÈ¬ÃÊ¶Ó¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¡ÊßÄÍÛ¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ÎµÍë¡Ë
9Æü¡¢Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤¿Ìë»Ô¡£¡Ê¥É¥í¡¼¥ó¤«¤é¡¢ßÄÍÛ¡á¿·²Ú¼Òµ¼Ô/ÎµÍë¡Ë