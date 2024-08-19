Âç¼Ò¤Î¥¢¥ë¥×¥¹ÀÊ¤«¤éÆ£¹¾Î¶Ç·²ðÁª¼ê¤ËÀ¼±ç¤òÁ÷¤ë»³º¬½¨É×¤µ¤ó¡Êº¸¡Ë¤È¥æ¥ê¤µ¤ó¡Ê£±£¹Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡Âè£±£°£¶²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè£±£²Æü¤Î£±£¹Æü¡¢Ìö¿Ê¤òÂ³¤±¤ëÂç¼Ò¤Î¥¢¥ë¥×¥¹ÀÊ¤Ë¤Ï¡¢Â¹¤Î³èÌö¤òµ§¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¼é¤ë£²¿Í¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£

¡¡¥·¥ç¡¼¥È¤ò¼é¤ëÆ£¹¾Î¶Ç·²ðÁª¼ê¤ÎÁÄÉã¡¦»³º¬½¨É×¤µ¤ó¡Ê£¸£°¡Ë¤ÈÁÄÊì¡¦¥æ¥ê¤µ¤ó¡Ê£·£¸¡Ë¤Ï¡¢Æ£¹¾Áª¼ê¤¬¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éÎý½¬¤ä»î¹ç¤Î´ÑÀï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡Â¹¤Î³èÌö¤Ï£²¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢À¸¤­¤ë³èÎÏ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢º£Âç²ñ¤Ï£±²óÀï¤ÎÊóÆÁ³Ø±àÀï¤«¤éËè»î¹ç¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¡¢¥¢¥ë¥×¥¹ÀÊ¤«¤é¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¿áÁÕ³Ú¤Î±éÁÕ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤Ç¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤¿¤¿¤¯½¨É×¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤ê¤å¤¦¤Á¤ã¤ó¤¬º£¤Ï¤«¤Ã¤³¤è¤¯¸«¤¨¤ë¡£³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ò¹Ã»Ò±à¤Ç¸«¤é¤ì¤ÆºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£